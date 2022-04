Elon Musk máris milliárdokat hozott a Twitternek

Egy nap alatt nagyjából 8 milliárd dollárral növelte a Twitter értékét, hogy Elon Musk lett az egyik legnagyobb egyéni részvényese, miután egy mintegy 3 milliárd dolláros ügylet keretében 9,2 százalékos tulajdonrészt szerzett a vállalatban. A hétfői bejelentést követően ugyanis mintegy 27 százalékkal növekedett a részvény árfolyama a The Guardian szerint. A CNBC pedig arról ír, hogy a Twitter 2013-as tőzsdére lépését követő legjobb napját zárta hétfőn, a részvény értéke 73 százalékkal nagyobb a kibocsátáskorinál. De így is 38 százalékkal marad el a mindenkori legmagasabb szintjétől, amit 2021 februárjában sikerült elérni.

Ugyan tegnap még arról szóltak az elemzői találgatások, hogy Musk passzív hosszú távú befektető lesz-e, aki nem törekszik irányítói befolyást szerezni a cég működésében, nem kellett sokat várni arra, hogy kiderüljön, erről szó sincs. Ugyanis Musk, aki előszeretettel használta korábban is a Twittert arra, hogy a Tesla működésével kapcsolatos, és a részvényárfolyamát is jócskán megrángató információkat osszon meg – kiváltva ezzel az amerikai tőzsdefelügyelet, a SEC 20 millió dolláros bírságban is manifesztálódó rosszallását is – már hétfőn posztolt egy olyat, ami egy nap alatt több mint 2,3 millió Twitter-felhasználót mozgatott meg. Szavazásra bocsátotta ugyanis a kérdést, hogy akarnak-e a felhasználók edit, azaz szerkesztés gombot, utalva a Twitter április elseji tréfás, edit gombbal kapcsolatos bejegyzésére is – írta a CNBC.

Ráadásul Parag Agrawal, a Twitter jelenlegi vezérigazgatója is retweetelte a szavazást, hozzátéve, hogy óvatosan szavazzanak a felhasználók. Az eddig véleményt nyilvánítók háromnegyede egyébként eddig igennel szavazott.

Ezt még tudták fokozni, miután a cég kedden bejelentette, hogy a 2024-ben esedékes részvényesi találkozóig az igazgatóság tagjává választották Elon Muskot. Agrawal Twitter-bejegyzése szerint igazgatott, hogy a különc milliárdos is csatlakozik az testülethez, miután az elmúlt hetek beszélgetései során kiderült számára, hogy mekkora hozzáadott értéket jelent majd ez a cég számára hosszú távon. Úgy látja ugyanis, hogy Musk szenvedélyesen hisz a platformban, egyúttal erős kritikusa is.

Musk saját bevallása szerint már várja az együttműködést, egyúttal már a következő hónapokban tapasztalható jelentős javulást ígért a platform működésében.

A hírre további 7,3 százalékot emelkedett a Twitter-részvények árfolyama az amerikai börze nyitás előtti kereskedésében, meghaladva az 53 dolláros részvényenkénti szintet. Maga a cég tőzsdei értéke pedig közel 40 milliárd dollár fölé emelkedett.