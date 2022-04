Januárban piaci árat fizethettünk az orosz gázért

Magyarország januárban nem a piaci ár ötödét, hanem pontosan a piaci árat fizette az orosz gázért – írja a Népszava a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) januári adataira hivatkozva.

Vlagyimir Putyin február 1-jén tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel Moszkvában, amikor is az orosz elnök bejelentette, hogy Magyarország a piaci árnál ötször olcsóbban kapja tőlük a gázt.

A lap cikke szerint Putyin más államok kapcsán is több alkalommal élt már hasonló, egy eladó részéről meglehetősen életszerűtlen kijelentéssel. Szakértőkre hivatkozva azt írják, hogy

az orosz gázbehozatal a KSH külkereskedelmi adatbázisában nyilvántartott havi pénzbeni ellenértékének, illetve mennyiségének hányadosa lényegében – de ívében mindenképp – kiadja a magyar nagykereskedő által az oroszoknak fizetett gázárat.

Januárban a központi magyar gáznagykereskedő a KSH-nál terajoule-ban megadott gázmennyiségből kiindulva szinte fillérre az irányadó, ttf nevű holland tőzsde árát, ezer köbméterenként átlag 861 eurót fizethetett a gázért – egész pontosan ezer köbméterenként 32 eurócenttel kevesebbet. A lehetséges becslési pontatlanságok ellenére ez alapján bizton állítható, hogy Putyin februárban valótlanságot állított – írja a Népszava.

Korábbi kutatásaik szerint két hónapos elcsúsztatással Magyarország orosz gáztarifájának íve már szinte résmentesen követi a holland tőzsdei árat – magyarán erősen valószínűsíthető, hogy az orosz fél nem kedvezménnyel, csupán két hónap haladékkal vasalja be tőlünk a tőzsdei árat. Ugyanakkor megjegyzik azt is, hogy decemberben a két hónapos elcsúsztatást figyelembe véve is jelentős, 40 százalékos kedvezményt kaptunk a tőzsdei árhoz képest, igaz, ilyen „bőkezűségben” se előtte, se azóta nem részesültünk.