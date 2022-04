Számos külföldi lap kielemezte a vasárnapi országgyűlési választások eredményeit, köztük a Financial Times is, amely arra jutott, hogy az Európai Uniónak gazdasági nyomást kell gyakorolnia Magyarországra.

Orbán Viktor kétharmados győzelmet aratott vasárnap a parlamenti választáson. Számos közvélemény-kutató szerint az ellenzéknek most megvolt az esélye a győzelemre, de ehelyett, úgy tűnik, hogy Orbán tovább erősítette a pozícióját.

A Financial Times szerint ahhoz nem férhet kétség, hogy a választások körülményei „mélységesen igazságtalanok” voltak. Szerintük a magyarországi választási rendszer mindig is olyan volt, hogy a Fidesznek a parlamenti mandátumok számát tekintve előnye legyen a párt által elért valós szavazatarányhoz képest.

A szerkesztőség arra jutott, hogy a hazai ellenzék példátlan „fegyelmet” mutatott, hisz sikerült a többpárti összefogás.

A neves lap szerint Vlagyimir Putyin Ukrajnával szembeni háborúja még fontosabbá tette az április 3-ai választást, hiszen szerintük Orbán az uniós vezetők közül Putyin legjobb barátja. Majd a cikk úgy folytatódik, hogy a magyar miniszterelnök hatalomgyakorlása sokban emlékeztet az orosz elnök uralmára – a felszínesen szabad választási rendszer, a „rezsim” barátainak meggazdagodása és az irredentizmus miatt, amelyet a Kárpátalján élő magyarokkal szemben képviselnek.

A Financial Times szerint Orbán korábban számíthatott a lengyel kormány támogatására az uniós döntéshozatalban, és tágabb értelemben a Csehországot és Szlovákiát is magában foglaló visegrádi csoportra. De most az ukrajnai háború mély törésvonalat tárt fel Budapest és más közép-európai tagállamok között – a múlt héten szerintük e szakadék miatt maradt el a Visegrádi Csoport védelmi minisztereinek találkozója.

A szerkesztőségi véleménycikknek az a konklúziója, hogy uniós szinten fokozni kell a nyomást Magyarországon. A szerző szerint Orbán választási győzelme azt tükrözi, hogy az „illiberális demokrácia” felé vezető út túlságosan is könnyen járható.

Úgy látják, hogy az eredmény nem adhat felhatalmazást sem a „liberális demokrácia” további leépítésére, sem pedig az „uniós tagság alapjául szolgáló kötelezettségvállalások figyelmen kívül hagyására”, továbbá

az Európai Uniónak tovább kellene fokoznia a nyomást Magyarországon

– különösen a pénz visszatartására és a korrupció kivizsgálására szolgáló eszközeivel. Szerintük a háború nem terelheti el a figyelmet Orbánról, éppen azért, mert a nyugati egység elengedhetetlen, hisz „az egységet nem lehet megvásárolni a nyugati értékek elárulásával”.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke győzelmi beszédet mond a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényén, a Bálnában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)