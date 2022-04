Egyre nagyobb problémák jelentkeznek a 3-as metrónál

Az orosz–ukrán háborús konfliktus miatt jelentősen csúszhat a 3-as metró felújítása, ráadásul a projekt költségei is jócskán elszállhatnak.

Könnyen lehet, hogy az eredetileg tervezett 2023-as céldátumot felülírhatja az orosz–ukrán konfliktus miatt bekövetkező egyre nagyobb munkaerőhiány, valamint a szállítási és gyártási folyamatokban jelentkező problémák – írja a Világgazdaság. A portál beszámolója szerint a kivitelezők az utóbbi hetekben több bejelentést is tettek a BKV-nak arról, hogy veszélybe került a M3-as metróvonal rekonstrukciójának befejezési határideje.

A fellépő problémák mellett komoly gondot okoz még a korlátozott üzemanyaghoz való hozzáférés is, ami főképp a háborúhoz köthető, számolt be a BKV-nak az egyik kivitelező. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. ráadásul kilátásba helyezte, hogy az üzemanyagok piacán tapasztalt negatív körülmények hosszú távon fennakadásokat okozhatnak a munkaerő munkavégzés helyszínére való szállításában is.

A beruházást lassítja az is, hogy a Kínából vasúton szállított berendezések útvonala Oroszországot és Ukrajnát érinti.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy a BKV előzetes tájékoztatásként kezeli a vállalkozóktól kapott értesítéseket, mivel konkrét akadályoztatást egyikük sem mutatott be. A budapesti vállalat egyelőre nem tudja pontosan meghatározni, milyen mélységű változásokra kell számítani a 3-as metró felújításának folyamatában.

Mint ismert, az M3-as metró felújítása még 2017 novemberében kezdődött. Az északi szakaszt 2019 márciusában, a délit 2020 októberében adták át. A középső, belvárosi szakaszon 2020 novemberében indult a kivitelezés.

A beruházás 1,9 milliárd forint tervezési díjon kívül 217,4 milliárdba kerül. Ebből 172,7 milliárd uniós forrás, 44,7 milliárdot a hazai központi költségvetés, 5,5 milliárdot pedig a főváros finanszíroz – zárja a portál.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, keddi percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.