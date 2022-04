Példátlan eset miatt kap ellenőrzést a londoni fémtőzsde

A nikkel az elektromos autók akkumulátorainak kulcsfontosságú alapanyaga. A londoni fémtőzsde március 8-án felfüggesztette a kereskedelmét, mivel az árfolyama szokatlan módon mindössze egyetlen nap leforgása alatt megduplázódott, és tonnánként százezer dollárra emelkedett. A nikkellel való kereskedés legközelebb csak március 16-án volt lehetséges – számolt be róla a The Guardian.

A tőkepiaci szabályozók, a pénzügyi felügyelet és a brit jegybank április 4-én tette közzé, hogy a kereskedés felfüggesztése felfedte a piac szerkezetével és a kereskedés átláthatóságával kapcsolatos problémákat.

A felfüggesztés azért kerülhetett terítékre, mert a háború miatt az Oroszországból érkező nikkelszállítással kapcsolatban bizonytalansági tényezők merülhettek fel. Például a moszkvai székhellyel rendelkező Nornickel a Szibériában bányászott nikkelnek köszönhetően a finomított nikkel legnagyobb szállítója a világon. A vállalatot Oroszország egyik leggazdagabb embere, Vlagyimir Potanin vezeti. Fontos tudni, hogy őt és a cégét az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Nagy-Britannia sem szankcionálta.

A londoni fémtőzsde a fémkereskedők körében nagy felháborodást váltott ki azzal, hogy visszavonta az összes március 8-ai tranzakciót. Ezt a lépést a tőzsde állítólag azért tartotta szükségesnek, hogy megvédje a kereskedés szabályait, és azért is, hogy megakadályozza a kisebb tőzsdetagok csődjét.

Április 4-ei nyilatkozatuk szerint a kereskedés felfüggesztése előtti mozgások példa nélküliek voltak. A fémtőzsde a fizikai szállításra szánt fémek esetében széles körű támogatás mellett a napi maximális árfolyamváltozást 15 százalékban maximálta. A nikkel piacán történt káoszról pedig most ők is vizsgálatot indítottak, méghozzá a tőkepiaci felügyeleti szervektől is függetlenül.

A fémtőzsde teljes mértékben elismeri a bekövetkezett események piaci szereplőkre gyakorolt hatását, és megérti, hogy nem mindenki ért egyet a meghozott döntésekkel. A tőzsde az egész piac érdekében akart fellépni, és elismeri a piaci szereplők ezzel kapcsolatos aggályait.

A fémtőzsde már beazonosított egy problémát: megállapították, hogy az úgynevezett tőzsdén kívüli ügyletek nem látható mivolta is hozzájárult az árfolyam emelkedéséhez. A pénzügyi felügyelet megvizsgálja, hogy a tőzsde hogyan valósította meg a nikkel kereskedésének felfüggesztését és később az újra elérhetővé tételét, és meghatározza, hogy miket lehetne változtatni a londoni fémtőzsde irányítási és piacfelügyeleti működésén. Eközben a brit jegybank pedig a fémtőzsde tényleges tranzakciókat kezelő leányvállalatát fogja ellenőrizni.

A pénzügyi felügyelet egyértelművé tette, hogy a londoni fémtőzsdének a precedens miatt változtatnia kell a gyakorlatán. Elvárják, hogy alaposan gondolják meg, hogy a közelmúltban történtek alapján hogyan kell megváltoztatniuk a piaci szerkezetre vonatkozó cselekvési tervüket.

További fejlemény, hogy a tőkepiaci szabályozók a fémkereskedőkkel is egyeztetnek: felmérik a kockázatkezelési módszereiket.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, keddi percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Kereskedők dolgoznak a londoni fémtőzsdén Nagy-Britanniában 2018. szeptember 27-én. Fotó: REUTERS/Simon Dawson/File Photo)