A britek bevezetik a négynapos munkahetet

Mivel a koronavírus örökre átformálta a munkaerőpiacot, a nagy-britanniai cégek most a rövidített, négynapos munkahét bevezetésével próbálkoznak, hogy vonzóbbak legyenek a jelenlegi és a leendő munkatársak számára.

A nagyszabású brit kísérletben összesen hatvan cég több mint háromezer dolgozója vesz részt szerte az országban, ami a világ eddigi legnagyobb ilyen típusú tesztprogramja. Hasonlóra került sor Izlandon a helyi vezetés kezdeményezésére, ám ott csak 2500 fő bevonásával.

Ahogy korábban arról is beszámolt az Index, Belgium többpárti koalíciós kormánya februárban jóváhagyta a reformcsomag-tervezetet, amely lehetővé teszi, hogy a munkavállalók csupán négy napot dolgozzanak egy héten.

A mostani brit, az első ütemben júniustól decemberig tartó programban várhatóan több típusú piaci cég és jótékonysági szervezet is részt vesz, köztük például a Királyi Biológiai Intézet (Royal Society of Biology), a Pressure Drop nevű londoni sörfőzde, egy manchesteri orvostechnikai eszközökkel foglalkozó cég és egy norfolki gasztronómiai üzlet is.

A kísérletben való részvétel egyik fő kitétele, hogy a rövidebb munkahét bevezetésével az alkalmazottak fizetése semmiképpen sem csökkenhet,

miközben a munkateljesítmény sem lehet alacsonyabb, sőt a produktivitásnak még növekednie is kellene a javuló munkakörülményekkel.

A kísérletet alapvetően az Oxfordi és a Cambridge-i Egyetem, valamint az amerikai Boston College akadémikusai vezetik több piaci partnerrel és think tankkel együttműködve.

A munkavégzést sokkal rugalmasabbá formáló, koronavírus által ihletett kísérlet fő hipotézise, hogy a vezetőknek, a menedzsereknek ideje egy olyan munkamodellben gondolkodniuk, amely nem feltétlenül az effektív munkával töltött órákat, a munkahelyen töltött idő mennyiségét számolgatja, hanem az elvégzett munka minőségét veszi figyelembe. Ezzel szem előtt tartva a munka-magánélet harmonikusabb egységét, amelyre egyre nagyobb a munkavállalók igénye, pláne a pandémia óta.

(Guardian)

(Borítókép: Embere sétálnak az utcán Manchesterben 2021. december 15-én. Fotó: Anthony Devlin / Bloomberg / Getty Images)