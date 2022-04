Orbán Viktor szavai megrángatták a forintot

Délután 14 óra után kezdődött Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatója, amelyen röviden értékelte a vasárnapi országgyűlési választásokat, de többek között beszélt arról is, hogy az Európai Bizottság kedden hivatalosan megindította a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben.

A sajtótájékoztató elején még 378,3 forintot ért egy euró a bankközi devizapiacon. Orbán Viktor a tájékoztató elején arról beszélt, hogy megerősítjük szövetségünket a többi európai állammal, Magyarország jövőjét az unión belül képzeljük el, valamint a NATO tagjai vagyunk és azok is maradunk.

A forint ennek hatására erősödésnek indult, benézett 376 alá is az euróval szemben, azonban 15 óra előtt pár perccel ismét esni kezdett, és egy óra leforgása alatt egészen a 379-es szint fölé gyengült.

A miniszterelnök szerint Európában közeleg egy gazdasági válság, amely az oroszok ellen meghirdetett szankciók következménye szerinte. Említette, hogy tettünk javaslatot a magas energiaárak kérdésének megoldására. Az árak emelkedését a háború alatt meg kell állítani, ehhez három dolgot kell felfüggeszteni:

az ETS-rendszert, amely a fosszilis energiahordozókra vonatkozik;

azt a rendszert is fel kell függeszteni, amely összekapcsolja a villamos energia és a gáz árát;

valamint ki kell mondani, hogy átmenetileg ne legyen kötelező bioüzemanyagot keverni a hagyományoshoz.

Szólt a rezsicsökkentésről is, amelynek fenntartása nagyban függ attól is, hogy a fenti javaslatokat hogyan fogadják majd Brüsszelben, valamint a magyar gazdaság idei növekedésétől. Elmondta, hogy továbbra is az adócsökkentés pártján állnak, azonban nem zárta ki, hogy lesznek a korábbi válságadókhoz hasonló intézkedések a jövőben.

A forint végül visszagyengült arra a szintre – sőt a fölé –, ahol a sajtótájékoztató kezdete előtt állt.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)