A tőzsdéken világszerte vannak olyan cégek, amelyek a megújulók valamelyik válfajával foglalkoznak, amelyeket most egy kalap alá vettünk, hiszen az orosz–ukrán háború következtében az Európai Unió az oroszoktól való energiafüggőségét szeretné csökkenteni, és ennek komoly növekedést kell hogy generálnia e cégek termékei iránti keresletben, ha a fosszilis energiahordozók, mint a földgáz vagy az olaj háttérbe szorulnak.

Az egyszerűség és a könnyebb összehasonlítás kedvéért mindegyik vállalat részvényének árfolyamát amerikai dollárban vizsgáltuk, hiszen az Amerikai Egyesült Államokon kívüli cégek részvényeinek adásvétele az amerikai tőzsdén kívüli (OTC) piacon dolláralapon is lehetséges.

Enphase Energy Inc.

Elsőként nézzük is a legnagyobb kapitalizációjú, megújuló energiával foglalkozó tőzsdén jegyzett céget, az amerikai Enphase Energyt. A cég részvényének árfolyama a háború kezdetéig lecsorgást és vergődést mutatott, utána viszont meredeken több mint hatvan százalékot tudott emelkedni. Ez utóbbi a korábbi árfolyamesésen kívül annak is köszönhető, hogy az Európai Unió az orosz energiától kisebb függést szeretne elérni, és ennek a célnak az eléréséhez a megújuló energiák felé még az eddig tapasztaltakhoz képest is jobban kell nyitnia. Azonban még így is messze van az árfolyam a 2021 novemberében elért csúcsoktól.

Vestas Wind

A dán Vestas esetében sokkal siralmasabb képet fest a grafikon. A háború kezdetéig az árfolyam itt is hatalmasat erodálódott, majdnem lefeleződött, az oroszok megindulásakor tapasztalt pozitív árfolyam-reakció pedig egy-két héten belül hamvába holt. Azóta tápászkodik az árfolyam, de eddig nem tudott eljönni a nagy emelkedés ideje: a mélyponthoz képest egyelőre csak körülbelül negyven százalékkal van feljebb.

Consolidated Edison Inc.

Az amerikai Consolidated Edison esetében viszont az utóbbi hat hónap során szinte végig erőteljes emelkedés látható, ebben kéthavi megállót a 2022 elejétől a háború kitöréséig tartó időszak jelentett, de az oroszok előrenyomulásának kezdetétől folytatódott az emelkedés. Hat hónap alatt ez több mint harmincszázalékos pluszt jelent.

Solaredge Technologies Inc.

Az amerikai Solaredge árfolyama már majdnem elérte a 2021 novemberi magaslatokat, az utóbbi egy hónapban viszont a megtorpanás jelei mutatkoznak. Erőt gyűjt, hogy újra 340 dollár fölé tudjon kerülni. A januári mélypontokhoz képest körülbelül ötven százalékkal van feljebb.

Orsted

A dán Orsted a háború előtti mélyponthoz képest körülbelül 27 százalékot emelkedett, azonban még most sem érte el az év elején látott szintet, a 2021 novemberében tapasztalt csúcsok pedig szintén nincsenek látóhatáron belül.

Plug Power Inc.

Az amerikai Plug Power a 2021 novemberében elért csúcsairól 2022 január végéig körülbelül hatvan százalékot esett. Ukrajna orosz megszállása után kezdődött csak el az igazi emelkedés: a januári mélypontokról már nagyságrendileg hetven százalékot tudott ralizni.

Blackrock iShares Global Clean Energy ETF

A fentiek alapján egyáltalán nem meglepő, hogy a Blackrock iShares Global Clean Energy ETF is hasonló árfolyammozgást produkált, hiszen az előbbi hat részvény ebben az ETF-ben a hat legnagyobb pozíciót is jelenti.

(Borítókép: Vestas-szélturbinák. Fotó: Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images)