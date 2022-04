Húszból 12 akkutöltő veszélyes

A minisztérium tavalyi vizsgálatáról ebben a cikkünkben írtunk korábban. A tárca már akkor jelezte, hogy húszból tizenkét USB-csatlakozóval rendelkező töltő veszélyes lehet, így ezeket azonnali hatállyal kivonták a forgalomból.

Az ITM honlapján most azt írták, hogy megismételték az ellenőrzést, és ugyanarra az eredményre jutottak, miszerint az ellenőrzésen megbukott termékek – elégtelen szigetelésük miatt – akár áramütést is okozhatnak.

Hogy pontosan mely töltőket vonják ki a forgalomból, azt az ITM által közzétett, letölthető dokumentumban lehet megtekinteni. A tárca azt írta, hogy minden esetben az elégtelen szigetelés volt a probléma, de egy esetben még a csatlakozódugó előírtnál kisebb mérete is tetézte a bajt.

AZ ITM arra is felhívta a figyelmet, hogy az akkumulátortöltők élettartama jellemzően rövidebb, mint a készülékekben lévő akkumulátoroké. Hozzátették azt is, hogy a piaci kereslet egyre nagyobb ezekre az árucikkekre, ami azt is jelenti, hogy a kínálat a gyakran gyatra minőségű akkumulátortöltőkkel bővül.

A minisztérium szerint e töltők megvásárlásakor célszerű kerülni a piacokat, alkalmi árusokat, és ehelyett inkább a szaküzletekben, magyar nyelvű használati utasítással rendelkező terméket érdemes vásárolni.