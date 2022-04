A J.P. Morgan 3120 milliárd forinttal követi le a trendet

Úgy nyer egyre inkább teret a befektetési alapok ETF-ekké alakítása, ahogy egyre népszerűbbé válnak a kényelmes és költséghatékony befektetési formát nyújtó ETF-ek (exchange traded fund), melyeket a tőzsdéken lehet adni és venni – írta meg a Bloomberg.

A J.P. Morgan alapkezelő április 8-án egy 1,1 milliárd dollár nettó eszközértékű kötvényalapot alakít át ETF-é, mely csupán egy porszemnek tűnik az amerikai alapkezelők 1000 milliárd dollárra becsült átalakítási tervében. A közlemény szerint a JPMorgan Inflation Managed Bond Fund az átalakítási művelet után JPMorgan Inflation Managed ETF néven lesz elérhető. Az ETF alapkezelési költsége a befektetési alap hasonló díjánál évi 0,25 százalékponttal lesz alacsonyabb.

Ez lesz az első fecske a J.P. Morgan által tervezett négy átalakítás közül, melyekkel június közepéig körülbelül 9 milliárd dollárnyi eszközt helyez át tőzsdén kereskedett alapokba,

mivel a befektetők egyre inkább az alacsonyabb költségű és adóhatékonyabb ETF-eket részesítik előnyben.

Ez egy nagy volumenű trend része, hiszen az Investment Company Institute adatai szerint 2022-ben már több mint 160 milliárd dollár összeg hagyta el a hagyományos befektetési alapokat, miközben az ETF-ekbe több mint 200 milliárd dollárnyi pénz áramlott be. A Bloomberg Intelligence becslései szerint a befektetési alapokból végül akár 1000 milliárd dollárnyi is ETF-ekké alakulhat. Ez óriási dolog lenne, hiszen jelenleg körülbelül 7000 milliárd dolláros az egész amerikai ETF-piac. A legtöbb alapnál az jelenti a visszatartó erőt az ETF-é alakítástól, hogy a folyamat bonyolult és a két termék nem is mindig kompatibilis egymással.

Az eddigi legnagyobb átalakítás a Dimensional Fund Advisors nevéhez köthetők: 2021 júniusában 29 milliárd dollárnyi befektetési alapot alakítottak át ETF-é.

A Motley Fool Alapkezelő sem tétlenkedett: 2021 decemberében 1 milliárd dollárral lépte meg ugyanezt. A Franklin Templeton pedig még 2022-ben csatlakozni szeretne az befektetési alapok ETF-ekké alakítói közé.