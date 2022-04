Az államháztartás központi alrendszerének március végi hiánya 2309,4 milliárd forint volt – adta hírül egy szűkszavú közleményben a Pénzügyminisztérium. A költségvetési törvényben tavaly nyári elfogadásakor még 3 152,6 milliárd forintos hiánycéllal tervezték a büdzsét, vagyis a választások előtti hatalmas pénzkiáramlással, a 13. havi nyugdíjjal, a családok szja-kedvezményével és az egyes ágazati béremelésekkel és többletjuttatásokkal, az egyéb emelkedő költségekkel

sikerült a tervezett hiány 72 százalékát az első negyedév végére elkölteni.

Már februárban is hatalmas, mintegy 1433,7 milliárd forintos költségvetési hiányról adott számot a szaktárca, ez pedig tovább romlott márciusra. Hozzájárult a háború közvetett hatása mellett többek között a 25 év alattiak szja-mentessége, illetve az, hogy márciusban kezdődött azon családok szja-kedvezményének kiutalása, amelyek tagjai lemaradtak a februári folyósításról. Ezt ugyan a közlemény nem említi, de fájóan hiányzik a büdzséből a jogállamisági fenntartások miatt nem átutalt, de magyar forrásokból megelőlegezett uniós támogatási összeg is. Nem véletlen, hogy óvatosan már Orbán Viktor is utalt a kiigazítás szükségességére, amit most a PM közleménye burkoltan megerősített, mondván, hogy ugyan a büdzsének továbbra is prioritásként kell kezelnie a határvédelmet, a menekültek megsegítését, a családok támogatását és az adócsökkentések megtartását, azonban

a költségvetés stabilitásának fenntartása a jelenlegi helyzetben így kiemelten fontos feladat a kormány számára.

A PM által közölt március végi adatok szerint a központi költségvetés 2331,4 milliárd forintos hiánya az előző havi adattal összevetve közel kilencszázmilliárd forintos deficitet jelez egy hónap alatt. Az elkülönített állami pénzalapok 39,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 17,2 milliárd forintos hiányt értek el a tárca közleménye szerint március végére. Február végén még 49 milliárdos többletről adott hírt a PM az elkülönített állami pénzalapoknál, míg a tb-alapoknál 42,6 milliárd forintos hiányt tartottak nyilván.

A közlemény egyébként elsősorban annak tudta be a hiány megugrását, hogy az egy évvel korábbihoz képest „magasabban teljesültek” többek között a lakástámogatások, de meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra fordított összegek is.

Nyugellátásra 1340,4 milliárd forintot, gyógyító-megelőző ellátásra 531,4 milliárd forintot biztosított a költségvetés március végéig. Előbbi a február végi adatokhoz képest 336 milliárd, míg az utóbbi 184,4 milliárd forinttal emelkedett egy hónap alatt.

A tárca gyorsjelentése arra nem tért ki, hogyan alakultak a költségvetés bevételei az elmúlt hónapban. Februárban még 2021 azonos időszakához képest 18,5 százalékkal magasabban alakuló, 4630 milliárdos bevételről adott számot a PM a központi alrendszer esetében. Azt viszont megemlítette a közlemény, hogy a friss adatok szerint a magyar államadósság a vártnál jobban, 76,8 százalékra csökkent 2021-ben, míg a költségvetés hiánya 6,8 százalékos lett.

Tavaly március végéig „mindössze” 1144,1 milliárd forintos hiányt sikerült összehozni.

