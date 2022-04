A Nitrogénművek elkülönítette a 11 milliárdos bírságot, de nem hagyják annyiban

A nemzeti versenyhatóság tavaly októberben szabott ki rekordösszegű, 11 milliárd forintos bírságot a Nitrogénművek-csoportra, amiért más piaci szereplőkkel együtt „éveken keresztül jogsértően törekedett a verseny korlátozására a hazai műtrágyapiacon”. A Nitrogénművek-csoport ezt a döntést a bíróságon megtámadta, azonban először a Fővárosi Törvényszék, majd pénteken immár jogerősen a másodfokon eljáró Kúria is elutasította a Nitrogénművek halasztásra vonatkozó kérését. Ez egyben azt is jelenti, hogy be kell fizetniük a bírságot.

A Nitrogénművek Zrt. az MTI-hez is eljuttatott közleményben reagált a Kúria döntésére. Azt írták: A döntést tudomásul véve a csoport a teljes összeget (11 056 317 000 forintot) elkülönítette egy belföldi bankszámlájára, ahonnan végrehajtható a bírság beszedése.

Hozzátették: a Kúria ugyan elutasította az azonnali jogvédelem iránti, más kapcsolódó vállalkozással közösen benyújtott kérelmüket, de érdemben nem döntött az előterjesztett kérelem tartalmáról. Emlékeztettek arra is, hogy az elutasított, novemberben beadott azonnali kérelmük óta olyan jelentős tények és körülmények (orosz–ukrán háború, növekvő energiaárak, ellátási lánci kockázatok) merültek fel, amelyek előre nem voltak kiszámíthatók.

Az önkéntes befizetés a jelenlegi gazdasági helyzetben olyan felelőtlen magatartás lenne részünkről, melyet nem tudunk felvállalni. A vállalat gazdasági teljesítőképességét összetetten kell vizsgálni, és egy erősen szezonális iparágban, a jelenlegi bizonytalan energiapiaci környezetben nem lehet egyszerű pénzügyi beszámolók alapján felmérni a bírság befizetésének hátrányait

– fejtették ki, majd hozzátették, hogy ennek komplex bemutatására, a jelenleg ismert üzleti tényezőket is részletezve egy új, azonnali jogvédelem iránti kérelmet nyújtanak be.

Álláspontunk szerint egy esetlegesen jogsértő GVH-határozat miatt, aminek jogerős döntése akár két-három évig is elhúzódhat, nem lenne szabad korlátozni a Nitrogénművek Zrt. működését, aminek nemzetgazdaságilag jelentősen nagyobb hátránya lenne, mint a bírság beszedésének

– fogalmazott Bige Zoltán, a társaság stratégiai igazgatója.