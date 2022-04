Eon: Nincs jövője Németországban az atomenergiának

A nagyvállalat kizárta, hogy meghosszabbítsa németországi atomerőművének élettartamát. Ezt aközben teszi, hogy Európa legnagyobb gazdasága az energiaellátás korlátozására és az orosz szénhidrogének embargójára készül.

Németországban nincs jövője az atomenergiának, és kész. Ez mostanra túlságosan érzelmi kérdés lett, de nem lesz változás a jogszabályokban és a véleményekben

– nyilatkozta Leo Birnbaum vezérigazgató.

Az Eon Németország legnagyobb energiavállalata, és az ország három fennmaradó atomerőművének egyikét működteti München közelében. Az Isar 2 erőművet az év végéig a szabályzások szerint le kell állítani. Ezek az intézkedések a 2011-es japán fukusimai katasztrófa után lettek bevezetve, és egyfajta fokozatos leállítást irányoznak elő.

Korábban úgy tűnt, hogy Oroszország ukrajnai inváziója kezdetben átgondolásra késztetheti Berlint. A gazdasági miniszter korábban kijelentette, hogy ideológiai alapon nem állna az atomerőművek hosszabb üzemben tartására vonatkozó döntés útjába. Ezt a lehetőséget azonban gyorsan kizárták. Birnbaum szerint bár az Isar 2 „technikailag” egyébként az idei év után is üzemben maradhatna, derül ki a Financial Times cikkéből, de a vezérigazgató szerint nem igazán változtatna a kialakult helyzeten:

Tényleg komoly egyeztetéseket folytattunk a kormánnyal, és egy kompromisszumos döntés született. Ezt meg tudtuk érteni, ezért ez a történet számunkra véget ért.

A német kormány az orosz üzemanyagtól való függőség csökkentésére irányuló hosszú távú célja részeként sietett az alternatív energiaellátás biztosítására. A német gazdasági miniszter a közelmúltban kötött üzletet Katarral a földgázszállításról és az Egyesült Arab Emírségekkel zöldhidrogén-beszerzésről.

Berlin már indította annak a vészhelyzeti tervnek az első lépését, ami gázhiány esetén a nagyvállalatok gázellátásának korlátozásához vezetne. Az Eon nagykereskedelmi piacon vásárolja az energiát. Nincs közvetlen szerződése az orosz szolgáltatókkal, és csatlakozott a német iparhoz is, amely az orosz gáz bojkottjára figyelmeztetett, ami Németország éves fogyasztásának több mint felét fedezi.

Egy esetleges embargó feltehetően megzavarná az ellátási láncokat és megszakítaná a német gazdaság versenyképességét is. Ez olyan mértékű probléma lenne Birnbaum szerint is, ami nagyobb károkat okozna, mint a koronavírus. A vezérigazgató azt is elárulta, hogy az Eon lakossági ügyfelei eddig nem tiltakoztak tömegesen a magasabb energiaárak ellen:

Úgy vélem, hogy van egyfajta tolerancia a fogyasztóktól. Mert mostanában áremelkedéseket láttunk minden piacon – így kevés fogyasztói reklamálást tapasztaltunk, az emberek megértik ezt.

(Borítókép: Leo Birnbaum vezérigazgató 2021. április 1-jén. Fotó: Rolf Vennenbernd / picture alliance / Getty Images)