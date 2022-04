Még magasabb árak lesznek idén a Balatonnál

Makkos Péter, aki Fonyódon maga is működtet egy éttermet, beszámolt arról, hogy már készülnek a szezonnyitásra a Balatonnál: elkezdték a karbantartásokat és az alapanyagok beszerzését is, ugyanis húsvétkor már vendégekre számítanak. Ezzel összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy a tavalyi áraknál jóval magasabbakra lehet számítani idén.

Aki naponta vásárol, az látja, hogy egyik napról a másikra mennek fel az árak, a vendéglátás ezeket a változásokat már nem tudja követni. Mindenki tanácstalan, hogy mennyit emeljen a fennmaradása érdekében

– vázolta a helyzetet, majd hozzátette, hogy a balatoni éttermekben 25-30 százalékos emelkedésre kell számítani, amely még így is kevesebb, mint a Budapesten látható 30-40 százalékos drágulás.

Az 1500 forintos napi menüt el kell felejteni

– szögezte le az étterem-tulajdonos, aki azt is hozzátette, hogy az élelmiszerárak kormányzati maximálásának feloldása esetén még tovább nőhetnek az árak, ugyanis akkor az étolaj ára legalább duplájára emelkedik, és ezt rengeteg étel, például a lángos árába is be kell építeni.

Makkos Péter arra is kitért, hogy az alapanyagok drágulása mellett az üdítők és az alkoholos italok ára is emelkedett az utóbbi időben, valamint a közüzemi díjak emelkedése, a szakmunkás-minimálbér emelése és a már évek óta fennálló munkaerőhiány sem kedvez a balatoni vendéglátásnak. Ez utóbbival kapcsolatban hozzátette: abban bíznak, hogy idén a 25 év alattiakra vonatkozó szja-mentesség miatt több diákmunkás jön majd dolgozni, mint az előző években.

A szállás is drágább lesz

Tóth Gergely, a CE Pláza Hotel ügyvezetője mindeközben azt mondta: bár próbálják nem áthárítani a vendégekre a piaci változások által okozott áremelkedést, tavalyhoz képest így is 10 százalékkal drágább lesz náluk egy szoba.

Egy balatonlellei panzió tulajdonosa pedig arról beszélt, hogy már most sokan szállást foglaltak náluk.

Jelenleg 60-70 százalékos a nyári foglaltságunk

– fogalmazott Lengyeltótiné Lajos Beáta, hozzátéve azt is, hogy ők még mindig a négy évvel ezelőtti árakon adják ki a szobáikat, de most már erősen gondolkoznak egy 10-15 százalékos emelésen.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)