Gondoljon egy tízjegyű számra, szorozza meg tízezerrel – az sem elég Ukrajna helyreállítására

A légitámadások szinte minden ipari létesítményt is elpusztított. Az infrastruktúrák használhatatlanná váltak. Az orosz vezetésű erők nagy vonalakban megszállták a keleti országrészt, milliók menekültek és menekülnek a háború brutalitásától. A történelem során számtalan országot kellett már helyreállítani, de talán a legkézenfekvőbb példa erre – ahol nem követünk el anakronisztikus hibát – Nyugat-Németország gazdasága 1945 után. Ezt Wirtschaftswunder (gazdasági csoda vagy „a Rajna csodája”) néven emlegetik. E történet szempontjából nem mellékes azért, hogy a náci Németországgal ellentétben Ukrajna nem kezdeményezte ezt a konfliktust, és a pusztítás mértéke se hasonló méretű.

A gazdasási elemzők egyöntetűen úgy látják, hogy Ukrajna esetében az újjáépítés monumentális feladat lesz. Közgazdászok már elkezdték felmérni a károkat, és készülnek már a helyreállítási tervek is. Vlagyimir Putyin háborúja eddig több ezer ártatlan ember életét követelte, ez nem egy átugorható rész, de ezen túl csak gazdasági szempontból millióknak adott otthonokat, házakat, kórházakat, hidakat, kikötőket tett tönkre.

Minél tovább tart a háború, annál nagyobbak lesznek a károk.

A Centre for Economic Policy Research (CEPR) közgazdászai szerint Ukrajna újjáépítésének teljes költsége 200-500 milliárd euróra taksálhat – ez bőven több, mint Magyarország éves GDP-je. Ez a számítás nagyjából egybe vág az ukrán számításokkal. De ez a szám akkor is csak egy becslés, és ennél sokkal fontosabb az elköltött pénzekkel kapcsolatos reformok. Ukrajna esetében az újjáépítés módja nem lesz mellékes, a kísérő reformok esszenciálisabbak lesznek, mint az elköltött pénz mértéke. Jól ismert gazdasági esemény volt, amikor a keleti szomszédunkra rászabadult a szabad és piaci gazdálkodás a '90-es években, és csak úgy a semmiből nőttek ki olyan oligarchák, akik egymaguk dönthettek akár egy országos régió üzemanyag-ellátásáról. Ha a Nyugat most a reformokat nem csinálja jól, ezek az érdekcsoportok – ráadásul a szürke gazdaságnak nem csak Ukrajnában viszonylagos, hogy egy háború jó vagy rossz –, mint a gombák úgy fognak újra kinőni.

Az ukrán háború gazdasági hatásainak kiszámítása nehéz feladat. A Bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézet (WIIW) agytrösztje úgy számol, hogy az érintett régiók együttesen az ukrán termelés mintegy 29 százalékát teszik ki. A villamosenergia-fogyasztás, ami jó mutatószám szokott lenni, azt mutatja, hogy az ipari teljesítmény kihasználtsága az egy évvel ezelőttihez képest nagyjából a harmadával csökkent. Az ukrán központi bank felmérése szerint a cégek 30 százaléka teljesen leállította a termelést országszerte, további 45,1 százalék pedig csökkentette azt. A Világbank szerint idén 45 százalékkal csökkenhet a GDP az öreg kontinens második legnagyobb területű országában (földrajzilag Európához tartozó területeket figyelembe véve).

Az ukrán kormány megpróbálja mérsékelni a gazdasági károkat, a Nyugat pedig az Economist számításai szerint eddig mintegy 7 milliárd dolláros támogatás juttatott oda. Például a gazdák 675 millió dollárt kaptak, hogy továbbra is meg tudják művelni a földjeiket. Mivel Oroszország tengeri blokád alatt tartja Ukrajna fő exportútvonalait a Fekete-tengeren, a kormány az EU-val együttműködve igyekszik megkönnyíteni a szárazföldi kereskedelmet.

Az ukrán kormány szerint az export 80 százaléka továbbra is elhagyhatja az országot.

A Kijevi Közgazdasági Egyetem által összeállított kimutatás szerint a lerombolt lakások értéke nagyjából 29 milliárd dollárra tehető, ennél is nagyobb tételek lehetnek a megrongálódott ipari létesítmények, infrastruktúrák. Az egyetem számításai szerint az erőművektől és gyáraktól kezdve a hidakon és utakon át mindenben bekövetkezett pusztítás meghaladja az 50 milliárd dollárt. A létesítményeket, amiket nyugat-európai szinten eddig sem lehetett modernek nevezni, jelenleg karban sem tartják. Egyes tanulmányok szerint a 2014-es megszállás után az ilyen jellegű rendkívüli értékvesztések, a háború okozta infrastrukturális veszteségek 60 százalékát tették ki 2019 végére. Az ukrán miniszterelnök becslése szerint ezúttal most 119 milliárd dollárba fog kerülni az ipari károk helyreállítása. A kormány helyreállítási alapot hozott létre, és a minisztériumok folyamatosan tesznek javaslatokat arra vonatkozóan, hogy mit kell majd újjáépíteni.

Számítások szerint a pénzügyminisztérium havonta mintegy 2 milliárd dollárnyi bevételtől esik el a háború miatt. Vannak olyan elemzői becsélések is, hogy az ukrán kormány képtelen lesz hitelt felvenni vagy fizetni a kölcsöneit. Ahogy korábban Virovácz Péter az ING vezetőmakrogazdasági elemzője az Indexnek elmondta, nem valószínű, hogy Ukrajna fizetésképtelen helyzetbe kerül:

Az ukrán államcsőd egy politikai kérdés.

Tehát nem lesz államcsőd, ha a finanszírozás meg fog érkezni a nyugati kormányoktól, nemzetközi szervezetektől és magánbefektetőktől is. Egyébként Kijev továbbra is fizeti az államadósságát.

A következő, a már korábban is érintett kérdés a pénz elosztása. Ez nagyon nehéz feladat egy olyan gazdaságban, amelyet korábban az egyéni érdekek uraltak. Ukrajna 2014 óta versenyképesebbé tett számtalan pályázati eljárását, de a kontextus most más lesz. A CEPR nem rég azt javasolta, hogy a segélyeket a keretmegállapodások során nyílt szerződések használják fel – így még a tenderek nélkül is biztosítható az átláthatóság. Az IMF már a háború előtt is sürgette a kormányt, hogy erősítse meg a korrupcióellenes kereteket és a jogállamiságot,

2019-ben az egy főre jutó GDP reálértéken alacsonyabb volt, mint a Szovjetunió bukása idején.

Tehát ha az ukránok nyugati pénzből szeretnének újjáépíteni, akkor politikai támogatásra is szükség lesz. Hogy Ukrajna mennyire partner ebben, azt az alábbi példa jól mutatja: teljes exportjának az EU-ba irányuló aránya a 2014-es 30 százalékról 2020-ra 36 százalékra emelkedett, Oroszországba irányuló exportja pedig 18 százalékról 5,5 százalékra csökkent.

Történelmi példa

A második világháborút követően is óriási károk voltak az országok gazdaságában. A háború során a gyárakat és az infrastruktúrát ért károk nagyok voltak, de a termelés visszaesése ennél is nagyobb volt – ahogy azt Tomka Béla a Rubicon hasábjain összegezte egy korábbi írásában. Ő úgy látja az esszéjében, hogy akkor „nem álltak rendelkezésre az alapvető nyersanyagok, de pótalkatrészek és szakképzett munkaerő sem”. Olyan mértékű volt akkor a pusztítás, hogy komoly gazdasági tényező lett az emberek éve óta tartó alultápláltsága – azaz, hogy nem voltak munkaképes humánerőforrások.

A német gazdaság helyreállításában az nagy szerepet játszott, hogy a Nagy Háborút követő világháborúban a győztesek nem követeltek megfizethetetlen jóvátételt, és a felosztott Nyugat-Németországban rögtön az volt a terv, hogy helyreállítsák a gazdaságát – ezzel is kiszorítva az akkori oroszokat.

A béke beköszöntével nyilvánvalóvá vált az Egyesült Államok számára, hogy Európa támogatásra szorul, s 1945 júliusától el is kezdtek a kontinensre áramolni az amerikai segélyek. Ezek összege tekintélyes volt – 1948-ig elérte a 25 milliárd dollárt

– áll Tomka Béla írásában. A történész szerint Washington 1947-ben változtatott a segélyezési gyakorlatán, és júniusában bejelentett egy segélycsomagot: az Európai Újjáépítési Programot (European Recovery Program), melyet ma már Marshall-tervként ismerhetünk. Az amerikai kormány négy év alatt 13 milliárd dollárt – 2020-as árfolyamon 130 milliárd dollárt – folyósított a program keretében, melyet Tomka Béla szerint a korábbi segélyeknél jóval hatékonyabban menedzseltek.

Az így Európába kerülő források lehetővé tették azt, „hogy meginduljon a nyersanyagimport, ami aztán segítette a késztermékek exportját”. De a segélyt fogadó országoknak feltételeknek kellett megfelelniük: a piacgazdaság legalapvetőbb elveit minden rászoruló országnak el kellett fogadnia – meg kellett szüntetniük az árak ellenőrzését, egyensúlyba kellett hozniuk az állami költségvetésüket.

Tehát – ahogy a kiváló történelmi esszé is rávilágít erre – a Marshall-terv bátorította az európai integrációt is. Ma a orosz–ukrán háború után az ukrán gazdaságba öntött pénzeknek – ugyanúgy, mint az évezredközepén – az lesz a feltétele, hogy valósuljon meg egyfajta európai integráció (lásd Ukrajna gyorsított uniós felvétele), és a kapitalista piacgazdaság elfogadása is Kijev részről.

(Borítókép: Egy megsemmisült épület törmelékei Mariupol Ukrajna déli kikötővárosában, 2022. április 10-én. Fotó: Alexander Ermochenko / Reuters)