Emelkedik az új babaváró hitelesek büntetőkamata

A babaváró hitelek ügyleti kamatát meghatározó referenciamutató – amelyet az állampapír-aukciókon kialakult súlyozott átlaghozamok alapján határoznak meg – már az öt százalékot is meghaladta. A kamattámogatást elvesztő igénylőkre 3,8 millió forintnál is nagyobb büntetés várhat, ha nem teljesítik a kölcsön feltételeit. A lakosság hiteleinek 17 százaléka tartozik a babaváró hitelek közé.

A kamatemelések hatása minden hiteltípusnál érzékelhető: a piaci árazású lakáshiteleknél ránézésre is látszik, de közvetve az állami kamattámogatással elérhető kölcsönöknél is megfigyelhető. A babaváró hitel esetében a referenciakamat emelkedése miatt a kamattámogatás elvesztése esetén az első igénylőkhöz képest majdnem kétmillió forinttal többet kellene visszafizetniük azoknak, akik most adják be az igénylésüket – hívta fel a figyelmet a Bank360.

A márciusi 4,45 százalék után áprilisban már 5,08 százalék a babaváró hitelre vonatkozó referenciaérték. Ennek hatására a kamattámogatás időszakában az ügyleti kamat 7,79 százalékról 8,6 százalékra emelkedett. Ezzel az értékkel kell számolniuk azoknak, akik a futamidő első öt évében nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételt, mivel nekik vissza kell fizetniük az ebben az időszakban megkapott kamattámogatást.

Az igénylés után kamatmentesen törleszthető a kölcsön, a szerződésbe azonban bekerül az ügyleti kamat is, ami a futamidő első öt évében határozza meg a kamattámogatás összegét. A Bank360 szerint

ez az áprilisi igénylőknek 7,79 százalék a kamattámogatás időszakában a márciusban közzétett referenciakamat alapján. A májusban szerződőknek viszont már 8,60 százalékkal kell számolniuk.

Mint írják, ez azt jelenti, hogy míg az áprilisi igénylőknek egy összegben 3,5 milliót, addig a májusi igénylőknek már 3,87 millió forintot kell büntetésként befizetniük, amennyiben az első öt évben nem teljesül a gyermekvállalás. A legjobban azok jártak, akik 2019 végén vették fel a kölcsönt, hiszen akkor a referenciamutató a mostaninál sokkal kisebb volt.

(Borítókép: Egy fiatal anya gyermekeivel sétál egy babaváró támogatást hirdető plakát mellett a Városligetben 2019. október 27-én. Fotó: Róka László / MTI)