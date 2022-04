Kiderült, mi okozhatta a bajt a Kinder csokoládéinál

Több országban, köztük nálunk is vissza kellett hívni a gyártó több termékét szalmonellafertőzés veszélye miatt. A fertőzött édességek leginkább a kisgyermekek számára veszélyesek. Egy korábban készült jelentésből az is kiderült, hogy mitől szennyeződhettek az érintett édességek.

Az Index is beszámolt róla, hogy a Kinder több csokoládéját is vissza kellett hívni, mivel több termékéről is kiderült, hogy szalmonellás lehet. Az érintett termékekből Magyarországra is érkezett, ezeket a Nébih vissza is hívta.

Nemrég arra is fény derült, mitől lehetett bajuk az édességgyártó termékeinek: az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ gyorsjelentése szerint a több embert is megfertőző szalmonellatörzset egy 2021 decemberében vett mintával azonosították.

A Sky News által ismertetett jelentés szerint lehetséges szennyeződési pontként az írót, vagyis a vajkészítés melléktermékét tartalmazó feldolgozási lépést azonosították. A Kindert nem nevezik meg konkrét érintett markaként, arról viszont említést tettek, hogy az érintett csokoládétermékeket Európában és világszerte is több helyen forgalmazta a negatív szalmonellateszt után az érintett belga gyár.

A hatóságok korábban a Ferrerót nevezték meg érintett cégként, ami a Kinder márka tulajdonosa.

Leginkább a kisgyermekek érintettek

A belga élelmiszer-biztonsági hatóság április 8-án döntött arról, hogy a gyár nem tudja garantálni a termékbiztonságot, ezért visszavonták a gyártási engedélyt.

A jelentés szerint a szalmonellakitörés egyre több embert érint, a súlyos fertőzés szempontjából a kisgyermekek a leginkább veszélyeztettek.

A további fertőzések kialakulásának esélyét csökkentik a termékvisszahívások, de a gyárban további vizsgálatokra van szükség, a fertőzöttség kialakulásának idejére és a mögötte álló potenciális tényezőket figyelembe véve.

A jelentés arra a lehetőségre is kitér, hogy a szennyezett alapanyagot más gyárak is használhatták termékeik előállítására.

A Ferrero mindenesetre felfüggesztette a gyártást az arloni gyárban, amit csak akkor nyitnak meg újra, ha a további működést a hatóságok is biztonságosnak találják.

Az Egyesült Királyságban 67 gyermek lett szalmonellás a csokoládék miatt, a betegek nagy része öt év alatti. A fertőzés tünetei általában néhány nap alatt enyhülnek, a kisgyermekek és az immunhiányos állapotú embereknél viszont akár súlyosakká is válhatnak – írja az Infostart.