A kínai lezárások megbéníthatják a globális ellátási láncokat

Kínában vannak olyan gyártulajdonosok, akik karanténszerűen elkülönítik a dolgozókat, amit sokak szerint nehéz lesz huzamosabb ideig fenntartani. A korlátozások célja a koronavírus omikron-variánsának felszámolása. A kelet-kínai lezárások hatására szerdán több mint 30 tajvani vállalat kezdte el szüneteltetni a gyártási tevékenységét, a leállást pedig legalább a jövő hétig tervezik fenntartani. Az érintett vállalatok közül sokan elektronikai alkatrészeket gyártanak – írta meg a Reuters.

Egyre több gyár dönt a leállás mellett

A német Bosch autóalkatrész-gyártó cég már kedden közölte, hogy Sanghajban és Changchunban szünetelteti a gyártási tevékenységét, míg két másik üzemet gyakorlatilag karanténba helyezett, és ilyen keretek között folytatják tovább a gyártást. A tajvani Pegatron szintén kedden állította le a gyárait Sanghajban és Kunshanban, a cég az Apple iPhone-jainak összeszerelésével foglalkozik.

Kína annak ellenére alkalmazza a koronavírusra vonatkozóan a zéró tolerancia elvet, hogy a megbetegedések száma alacsony. A Gavekal Dragonomics április 7-i tanulmánya szerint

Kína 100 legmagasabb GDP-adatával rendelkező városa közül 87-ben vezettek be valamilyen korlátozást.

Szombaton az elektromos járműveket gyártó Nio a hefei gyárában azért függesztette fel a gyártási tevékenységet, mert az ország más területein dolgozó beszállítói már korábban leállították a munkát.

A teherautó-közlekedést különösen súlyosan érintették a korlátozások, hiszen hosszú sorok és jelentős késések alakultak ki, emiatt pedig az árak is rendesen megemelkedtek. Létezik olyan útvonal is, melynél a díjszabás több mint négyszeresére emelkedett. Voltak olyan sofőrök is, akik elakadtak az autópályákon, miután olyan területekre indultak, mint Sanghaj, ami azt jelentette, hogy okostelefonjaik egészségügyi kódjait az illetékesek automatikusan érvénytelenítették. Az előző héten a kínai állami média egy olyan teherautó-sofőrről is tudósított, aki hét napig a teherautójában élt, miután Sanghajba utazott.

Az Európai Kereskedelmi Kamara a múlt héten küldött levelet a kínai kormánynak, amelyben azt kifogásolták, hogy a Kínában működő német cégeknek körülbelül a fele ellátásilánc-problémákat tapasztal. A Sanghaj melletti Zhoushannál várakozó konténerszállító hajók száma április eleje óta több mint a kétszeresére, 118-ra nőtt, ami közel háromszorosa az egy évvel ezelőtti számnak – mutatták ki a Refinitiv adatai. A dán Maersk szállítmányozó pedig hétfőn azt javasolta ügyfeleinek, hogy más kínai célállomásokra küldjék el a konténereket.

(Borítókép: A lezárt Sanghaj belvárosa Kínában 2022. március 28-án. Fotó: Reuters / Aly Song TPX IMAGES OF THE DAY / File Photo)