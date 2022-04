Buda szívében alakíthatnak ki egy új plázst

A BIF pénteken közölt az április 29-i közgyűlésre tett előterjesztése szerint részvényenként 20 forint osztalék kifizetését javasolják a sikeres 2021-es év után. A társaság értékesítési nettó árbevétele mintegy 6,1 milliárd forintról 4,9 milliárdra csökkent, miközben egyéb működési bevétele 3,5 milliárdról 6,2 milliárdra nőtt. Az egyéb működési bevételek között a befektetési célú ingatlanok értékének növekedése jelenik meg, ami az előző évihez képest jelentősen emelkedett.

A cégnél – noha a járvány miatt az irodák kevésbé népszerűek, elterjedtebbé vált a home office – nem mondták vissza a bérlők a szerződéseiket, a bérelt területet sem csökkentették – derül ki az Ungár Annával, a cég igazgatótanácsának elnökével készült Portfolión megjelent interjúból. A szakember azt is elmondta, hogy a partnereik jellemzően örültek annak is, hogy forintosították a mérlegüket, így nem kellett csak az árfolyamváltozásból fakadóan legalább 10 százalékkal magasabb összegű számlákat fizetniük az irodáik bérlésére.

A társaság további fejlesztéseket is végez: a Nyugati pályaudvar mellett egy öt épületből álló tömbön dolgoznak, ami mintegy 23 ezer négyzetméternyi irodát jelent, de épül a BIF Tower is. a Városmajor utcában egy több mint 8000 négyzetméteres A-kategóriás irodafejlesztést valósítottak meg, amit a napokban adnak át.

Az Attila99loft apartmanház kapcsán Ungár Anna elmondta, hogy eleinte inkább eladásra szánták a lakásokat, azonban „az egyedülálló lokáció, a lakások adottságai, a loft kialakítás különlegessége miatt végül a megtartás és az üzemeltetés mellett döntöttek.” Az ingatlan kapcsán elmondta, hogy a 16 lakásból jelenleg 14-et adnak ki, a bérlői kör nagyon vegyes, de főleg a filmiparban dolgoznak, vagy üzletemberek.

A BIF igazgatótanácsának elnöke azt is elmondta, hogy az elmúlt egy évben megugró építőanyagár-emelkedés miatt sem kényszerültek a projektjeik újraszámolásra, mert még korábban stratégiai partnerséget kötöttek a DVM cégcsoporttal a jelenleg is futó két projektünk kivitelezési munkáira. Viszont van ahol emelkedtek a költségek:

Az üzemeltetési költségek rendkívüli mértékben megemelkedtek, csak úgy, mint a munkabérek. Az áram ára négyszeresre nőtt, az őrzés-védés és takarítás munkaköröknél, ahol a legtöbb a humánerőforrás-igény, ott 30-40%-os emelkedést érzékelünk.

– magyarázta a szakértő az interjúban.

„Sok bérlőjelölttel vagyunk tárgyalásban, azt látjuk, hogy a magyar piacon most meghatározó, hogy mennyire zöld és energetikailag mit tud az épület. A BIF összes épülete január 1-jétől teljesen átállt zöld energiára, ez valamivel többe kerül, de megéri” – mondta el Ungár Anna a cég zöldátállásáról, ráadásul a jövőben még több erőforrást akarnak erre a területre fordítani. Azt is közölte a cégpolitikájukkal kapcsolatban, hogy nem szándékoznak megszabadulni az ingatlanfejlesztésektől. A BIF eredeti portfólióját, illetve az új akvizíciókkal szerzett ingatlanokat is rendbe akarják tenni, hogy aztán azokat kezeljék a jövőben is.

A legambíciózusabb tervük, hogy komoly fejlesztést hajtanak végre a Városmajor utcában. „A lakás-, hotel-, és irodapiacon vagyunk mozgásban, illetve elképzelhető, hogy egy-két budai retail ügyletbe is beszállunk. A Posta-központ teljes átalakításához hozzátartozna egy 300 férőhelyes parkoló létesítése, illetve egy kereskedelmi egység építése is.

Azt tervezzük, hogy a Városmajor utcából egy plázs jönne létre, ami levezeti a járókelőket a Városmajorig

– ismertette a terveket Ungár Anna.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közétett adatok szerint a BIF 64,4 százalékát Schmidt Mária és családjának cége, a PIÓ-21 Kft. birtokolja, 9,99 százalék a Takarékbank Zrt. tulajdona, míg van 12,31 százaléknyi saját részvényük is. A február 28-i tájékoztatást 13,3 százalék a közkézhányad és 25,1 a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra számított közkézhányad aránya.

(Az igazgatótanács tagja Vaszily Miklós, aki 50 százalékos tulajdonosa az Index.hu-t is birtokló Indamedia-csoportnak).

(Borítókép: F elújítás és átépítés alatt a Magyar Posta egykori 1969-ben átadott központi 100-as postahivatalát továbbképző centrumát és a 14 szintes munkásszállását egybefoglaló épületkomplexum toronyrésze. Fotó: Balaton József / MTI)