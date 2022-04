Kimondani is rossz a gáz árát, elszállt az infláció

A háború miatt Ukrajnában nehézkessé vált rengeteg árucikk beszerzése, a hiánygazdaság miatt pedig az egekbe szöktek az árak. Az ellátási láncok és a termelési folyamatok zavarai főként az élelmiszerek, a gyógyszeripari termékek és az üzemanyagok árát emelte meg gyorsan. Az Ukrán Nemzeti Bank friss jelentése szerint így

2022 végén Ukrajnában az infláció meghaladhatja a húsz százalékot.

A központi bank megjegyzi, hogy az áruk és szolgáltatások árának emelkedése fennakadásokat okoz a termelési folyamatokban, logisztikai problémákat okoz majd a területek egy részének ideiglenes elfoglalása és a közlekedési infrastruktúra tönkretétele, valamint a hrivnya árfolyamának leértékelődése miatt, amely még a háború előestéjén történt – írja az Unian hírügynökség összefoglalójában.

A zilált ellátási láncok és termelési problémák mellett az ukrán inflációt az energiaforrások világviszonylatban tapasztalható magas költsége is gyorsította. A legtöbb terméknél az üzemanyag-, valamint a magas energiaárak is megjelennek, mert a gyártás és a szállítás is sokkal költségesebbé vált.

A földgáz tényleges eladási ára Ukrajnában 2022 márciusában ezer köbméterenként 1305 dollárra emelkedett, ami háromszáz dollárnyi drágulást jelent februárhoz képest. A hónap azért jó referencia, mert a háború csak február 24-én tört ki, vagyis a drágulás csak ezután indult el igazán. Az európai földgázárak emelkedése a holland gáztőzsdén 25 százalékkal elmarad az ukrán drágulástól. Ráadásul az országnak saját készletei is vannak, de a kitermelés jelenleg nehézkes a háború miatt.

A húszszázalékos éves inflációnál magasabb szinttel viszont nem számol az ukrán jegybank még úgy sem, hogy az energiaárak várhatóan tovább emelkednek. Részben azért, mert a hrivnya árfolyamát befagyasztották, nemzetközi segélyekben részesül az ország, valamint a kormány számos termék és szolgáltatás árát rögzítette. Emellett több adót is csökkentett a kijevi kormány.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, csütörtöki percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

