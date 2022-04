Indiából vásárolna búzát Egyiptom az orosz–ukrán háború miatt

Egyiptom felvette Indiát azon országok listájára, amelyeken keresztül pótolni szeretné a búzaimportot – számolt be pénteken az Al-Arabiya tévécsatorna Al-Seyid Al-Kuseir egyiptomi mezőgazdasági miniszterre hivatkozva. Szerinte ez az intézkedés „része a kormány azon folyamatos erőfeszítéseinek, hogy új forrásokat találjon az Egyiptomba irányuló búzaimportnak mint stratégiai árucikknek”.

Egyiptom a világ legnagyobb búzaimportőre, évente mintegy 11-13 millió tonna gabonát vásárol külföldről. Az Arab Köztársaságba irányuló fő exportőrök Oroszország és Ukrajna. Az orosz gabona beszállításának volumene tavaly elérte a 8,2 millió tonnát, ami az ország összes gabonaimportjának 74,5 százalékát teszi ki, míg Ukrajnából az import 20 százalékát fedezik.

Az ukrajnai háború miatt, mint azt korábban az Index is megírta, éhínség fenyegeti Észak-Afrikát. Ukrajna a háború kezdete óta már legalább 521 milliárd forintnyi gabonaexport-veszteséget szenvedett el – közölte nemrég az ország mezőgazdasági miniszterhelyettese. Oroszország pedig – a világ vezető gabonaexportőre – a nemzetközi szankciók miatt nagyrészt képtelen élelmiszert exportálni.

Ukrajnában a raktárak tele vannak olyan gabonával, amelyet nem lehet exportálni. Oroszország lezárta a Fekete-tengerhez, Ukrajna fő exportútvonalához való hozzáférést, a tehervonatok logisztikai akadályokba ütköznek, és a teherautó-közlekedés is akadozik, mivel a legtöbb teherautó-vezető 18 és 60 év közötti férfi, aki nem hagyhatja el az országot, és nem viheti át a határon a mezőgazdasági exportot.

Emellett az ukrán termelés a háború alatt sem állt le, de csökkent, ráadásul a kikötővárosok orosz megszállása miatt az export is drasztikusan visszaesett. Ilyen körülmények között Kairó kénytelen alternatív piacok után nézni, beleértve a nem európai piacokat is. Egyiptom eddig 16 potenciális gabonaexportőrt azonosított, köztük néhány EU-országot, az Egyesült Államokat, Argentínát, Kanadát és Paraguayt is.