Ismét világmárkává tennék a Ganzot

Tavaly szeptemberi hír, hogy újra magyar kézbe került a tápiószelei Ganz-gyár, miután a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. nyertes ajánlatot tett a felszámolás alatt álló CG Electric Systems Hungary Zrt. eszközállományával kapcsolatos nyilvános aukción. Ez bővebben mit jelent? Mit vásároltak meg?

Nagy öröm és komoly eredmény, hogy tavaly óta már nem csak bérlőként vagyunk jelen a tápiószelei üzemben. A Ganz márkanév nemzetközi presztízsének visszaállítása szempontjából is rendkívüli jelentőségű, hogy a gyárépületek több mint 15 év után ismét magyar tulajdonba kerültek.

Az indiai anyavállalathoz tartozó, felszámolás alatt lévő CG Electric Systems Hungary Zrt. vagyonösszességéről szólt az augusztusban kiírt pályázat. A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. tett nyertes ajánlatot az egyébként nyilvános aukción. Ennek értelmében átvettük a tápiószelei és a szolnoki üzem épületeit, valamint a bennük lévő gépeket, a berendezési eszközöket és a termeléshez szükséges készleteket is.

Bár azóta nagyon rövid idő telt el, beszélhetünk már eredményekről? A teljes kapacitást már elérték, illetve terveznek bővíteni?

2020-ban alapították a kft.-t, és még abban az évben sikeresen újraindult a termelés azok után, hogy a korábbi tulajdonos alatt finanszírozási nehézségek miatt átmenetileg le kellett azt állítani. Az elmúlt két évben jelentős eredményeket értünk el, az egyik legnagyobb értéknek pedig azt tartom, hogy a telephelyek átvételével közel 300, korábban veszélyben lévő munkahelyet mentettünk meg.

Az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy megerősítsük az alapokat, hogy egy stabil és szilárd operációra és szervezetre építhessünk.

Jó úton haladunk a Ganz márka történelmi presztízsének és nemzetközi elismertségének visszaállítása, a partnerek és vásárlók bizalmának visszaszerzése felé.

2021-ben így 20 millió eurós árbevételt sikerült elérnünk, az idén, reméljük, hogy ez a szám elérheti az 50 millió eurót.

Stratégiai célunk az exporttevékenység fellendítése, és ebben már 2021-ben is komoly sikereket értünk el. Dán, román, spanyol, belga, francia, német, angol, orosz és szaúd-arábiai megrendelők részére is exportáltunk egyedi fejlesztésű berendezéseket tavaly. Többek között Dánia harmadik legnagyobb távhőszolgáltatójának, a Fjernvarme Fynnek, majd a megújuló energiával foglalkozó spanyol óriásvállalatnak, az ACCIONA Energíának gyártottunk le több mint kétmillió euró értékű transzformátort.

2022-ben jelentős növekedést tervezünk, amihez a munkaerő-állományt is bővítjük. Úgy gondoljuk, hogy akár a 400 fő foglalkoztatása is indokolt lehet. Egyébként jó néhány évvel ezelőtt, a CG Electric fénykorában is nagyjából ennyien dolgoztak a gyárban. Az eszközállomány szintjén pedig még van kihasználatlan kapacitásunk.

Említette az orosz piacot: miként hat a szomszédunkban zajló orosz–ukrán háború a társaságra? Befolyásolja bármilyen értelemben tevékenységüket a fegyveres konfliktus? Mi a helyzet most az orosz exporttal?

Azt gondolom, hogy abban az értelemben és olyan mértékig minket is érint, mint minden olyan nagyvállalatot, amely rendkívül anyagigényes területen dolgozik. A transzformátorok értékének a nagy részét az anyagköltség teszi ki, amely jelentősen növekedett a világpiaci folyamatok miatt, illetve az ellátási, beszerzési láncok akadozása is hatással van kismértékben az üzletünkre, ez ugyanakkor nem veszélyezteti a megrendeléseinket.

Az exportot illetően annyit tennék hozzá, hogy noha árbevétel-kieséssel számolunk erre az évre az orosz piacon, ugyanakkor már időben megtettük azokat a lépéseket, amelyek a kieső árbevételt pótolják más piacokról.

Rögtön két magántőkealap is érkezett a társasághoz. Milyen változást hoznak az új tulajdonosok a vállalat életébe?

A vállalat sikeres újraszervezése és a kedvező piaci környezet megnyitotta előttünk a lehetőséget a nemzetközi terjeszkedéshez. A fejlesztések piacra juttatásának elősegítése, a termékeink nemzetközi exporttámogatása lesz fókuszban a következő időszakban. Ennek biztosítására két magyarországi magántőkealap lépett be a tulajdonosi körbe: a Status Property Magántőkealap 49 százalékos, míg a Prime Property Magántőkealap 21 százalékos tulajdonrészt szerzett Barna Zsolt mellett, aki korábban 100 százalékban tulajdonolta a társaságot. A gyár és a vállalat mindennapjaiban, stratégiai irányaiban és céljaiban tehát nem lesz változás, az új tulajdonosok a növekedést biztosítják, miközben továbbra is teljes mértékben magyar tulajdonú marad a társaság.

És mik a tervek a gyárral? Milyen állapotban vannak a történelmi múlttal rendelkező gyárépületek?

Folyamatos, terv szerinti karbantartási programmal őrizzük meg és javítjuk a telephelyek épületeinek állapotát. Az elmúlt években a termelést biztosító eszközök és berendezések állagmegőrzése és fejlesztése volt fókuszban, hiszen ez a vállalat fejlődésének és stabil működésének záloga. A gyár és a márka talpra állításával viszont megnyílik a lehetőség az épületek további fejlesztésére is.

Logikus döntés ugyanakkor, hogy a pénzügyi erőforrásainkat jelen pillanatban az üzletszerzésre, a termékfejlesztésre és a dolgozói létszámunk növelésére fordítjuk. Funkcióját tekintve a gyár jelenleg tökéletesen és biztonságosan működik, sőt egyes egységei Európa élvonalába tartoznak.

Nagyfeszültségű ipari transzformátorokkal, motorokkal, hidrogenerátorokkal és ezek szervizelésével foglalkoznak. Ezt „közelebb tudná hozni” az olvasókhoz? Hol alkalmaznak, hol van szükség ilyen termékekre?

Tipikusan olyan szakma a miénk, amelybe kevesen látnak bele, pedig gyakorlatilag a mindennapjaink szempontjából meghatározó a transzformátorok megléte. Az elektromos hálózatok nélkülözhetetlen részei, és a villamos energia feszültségszintjének átalakítására szolgálnak, gondoskodnak az energiaátvitelről, az elektromos jelek továbbításáról, a különböző feszültségek egymástól való elszigeteléséről, illetve a villamos energia nagy távolságokra való gazdaságos továbbításáról is.

A termékeink relatíve hagyományos berendezések, a transzformátorok ugyanis nem sokat változtak a feltálalásuk óta – ami három legendás Ganz-mérnökhöz, Bláthy Ottó Tituszhoz, Déri Miksához és Zipernovszky Károlyhoz köthető. Ráadásul egy ilyen szerkezet megfelelő karbantartás mellett akár 30-40 évig is megbízhatóan működik, így azt sem mondhatjuk, hogy gyorsan cserélendő eszköz lenne.

Az utóbbi évtizedekben mégis új lendületet adott az iparágnak a digitalizáció és a megújuló energiaforrások terjedése. Megjelentek az okoshálózatok, amik a hagyományos villamosenergia-rendszereket, az időjárásfüggő, megújuló energiaforrásokat használó erőműveket és az időben változó fogyasztást hangolják össze.

Ezek lényege a digitális állapotfigyelés és -mérés. Mi is olyan, szenzorokkal ellátott transzformátorokat gyártunk, amelyek csatlakozhatnak ezekre a rendszerekre, illetve olyan monitoringrendszert fejlesztünk, amely alkalmas az adatok értékelésére. Az állapotfigyelésnek köszönhetően a gépeink hatékonysága nagyobb, élettartama pedig hosszabb lehet, de nem csak e téren fenntarthatóak a termékeink. A transzformátorokban található anyagok, a réz, a vasmag acélja 90 százalékban újrahasznosítható. Emellett mi gyártunk a hagyományos transzformátorolajok helyett biológiailag gyorsan lebomló észterekkel töltött transzformátorokat is, amelyek kevésbé környezetterhelők.

Tehát van realitása megújuló energiák felé fordulni?

Abszolút! Egyértelmű tendencia, hogy a megújuló erőforrások részarányának jelentős növekedése várható, különösen a napenergiáé. Magyarországon is számos fotovoltaikus erőművi projekt fut jelenleg. Az időjárásfüggő erőművek gazdaságosabb kihasználásához pedig szükség lesz például a villamosenergia-tároló kapacitás növelésére. Az új napelemparkok és az energiatárolók is szakaszos terheléshez optimalizált transzformátorokat igényelnek, amelyek „elbírják”, hogy egyszer süt a nap, máskor nem. Így idővel hazánkban is sor kerül az átviteli hálózaton üzemelő régi transzformátorok cseréjére vagy felújítására, ami jelentős gyártókapacitást igényel.

Az említett okoshálózatok kiszolgálása, a szenzorokkal és monitoringrendszerrel ellátott és optimalizált működésű transzformátorok, a környezetkímélőbb, észteralapú transzformátorok mind-mind az iparág fenntartható fordulatának piaci és technológiai igényeire reagálnak. Szeretnénk élen járni ebben a változásban, és azt elősegíteni.

Milyen célkitűzéseik vannak az első teljes évre? Hogyan látja a vállalatot hosszabb távon? Például mi a céljuk, hol tartanak majd 5 év múlva? Ez számokban kifejezhető?

A Ganz-gyár az elmúlt évek viszontagságai miatt nem foglalja el az őt megillető helyet, és nem aknázza ki a benne rejlő potenciált. A víziónk, hogy ismét nemzetközileg elismert márka legyen a Ganz. Ehhez remek lehetőségeket rejt az energiapiac zöldfordulata és a már említett elektrifikáció. Az előrejelzések szerint ugyanis a következő harminc évben megkétszereződik a villamos energia iránti igény az Európai Unióban.

Így egyáltalán nem elrugaszkodott cél, hogy a következő öt évben 100 millió euró árbevétel feletti vállalattá váljunk.

A bevétellel egyenrangú célunk, hogy a fenntarthatóenergia-piac élvonalában legyünk, hogy úgy tekintsenek ránk, mint egy megújuló energiát hatékonyan alkalmazó vállalatra.

Ha a közelebbi terveinket nézzük, akkor pedig elmondható, hogy a vállalat sikeres újraszervezésével és az új befektetők belépésével 2022-ben reális cél a már említett, 50 millió eurós árbevétel, amit új digitális termékek fejlesztésével és az exportvolumen növelésével tervezünk elérni.

Nem tudom, hogy a transzformátorgyártás mennyire energiaigényes, de mégiscsak egy gyárról beszélünk: az energiaválság – az elszálló árak nyomán – milyen hatással van a cégükre? Miként tudnak védekezni ellene?

Az egész iparágat és Európát is sújtja az energiaár-emelkedés. Ezt mi is megérezzük, számunkra is prioritás a felmerülő kockázatok hosszú távú kezelése. Gyárunkban LED-lámpákat szereltünk fel az energiafogyasztás csökkentése érdekében, és a jövőben további energiatakarékossági projekteket is tervezünk.

A járvány, a pandémia hatásai – elszállt infláció, ellátási láncokban keletkezett nehézségek – miként jelentek meg a mindennapjaikban?

Nem tapasztaltunk fennakadást az ellátási láncban. Hosszú távú kapcsolatokat ápolunk beszállítóinkkal, az ilyen partnerségek révén el tudjuk kerülni a termelésünkben a jelentősebb fennakadásokat.

(Borítókép: Jan Prins. Fotó: Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.)