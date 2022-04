Megszavazták: átalakul a Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem szenátusa csütörtökön megszavazta az egyetem belső szerkezetének teljes átalakítását. A döntés után már ki is írták az új intézetvezetői pályázatokat.

A múlt héten derült ki, hogy a Corvinus vezetősége teljesen át szeretné alakítani az egyetemet, amely egyszer, a felsőoktatási modellváltásra hivatkozva már korábban is jelentős változásokon esett át. Úgy tudni, hogy a változást elsősorban a Corvinus elnöke, a bolgár, német és magyar állampolgársággal is rendelkező Anthony Radev kezdeményezte, és a részletekről csak a húsvéti szünet előtt értesítették az oktatókat, akiknek egy tizennégy oldalas dián foglalták össze az átalakítás lényegét.

Az egyetem vezetése azzal indokolta a változtatás szükségességét, hogy előző alkalommal ugyan megszüntették a karokat, de az intézeti struktúra „mélyreható reformja még nem történt meg”, és ezt szeretnék most orvosolni.

Vagyis lényegében a Corvinus tizenegy intézetét szabnák át más, szerintük könnyebben működtethető módon.

Most, a húsvéti szünet után már össze is ült az egyetem szenátusa, amely – az Eduline szerint – tizenöt igen, hat nem és négy tartózkodó szavazat mellett jóvá is hagyta a változást. A Corvinus közleménye szerint a szenátusi ülésen volt némi vita, mint írták, „elsősorban az átalakítás időzítéséről és a kollégáknak a változásokban való bevonódásáról” – magyarán néhány oktató kifogásolta, hogy egy ekkora volumenű változtatást ilyen rövid idő alatt vittek a szenátus elé.

Az intézmény közleményében azt írják, hogy most, a változtatások jóváhagyása után „aktív két hónapos folyamat elé néz az egyetem közössége”. Hozzátették, hogy a jóváhagyott koncepció csak az átalakítás főbb kereteit, irányait határozza meg, és az új struktúrát az új intézményvezetőkkel együtt véglegesítik majd (az új intézményvezetői pályázatokat mindeközben már ki is írták).

Továbbá azt is leírták, hogy az újonnan kidolgozott struktúra nem lesz bebetonozva, ugyanis az átalakításnak az is célja, hogy rugalmas, könnyen módosítható felállás jöjjön létre. A végleges, intézményvezetőkkel együtt kidolgozott koncepciót a szenátus és a Corvinust fenntartó alapítvány kuratóriuma is meg fogja tárgyalni.