Elszálltak az üzemanyagárak, ársapka nélkül mélyen a zsebünkbe nyúlhatunk

A benzin ára nem, a gázolaj nagykereskedelmi ára viszont változik péntektől. Mindez azt jelenti, hogy 18 forinttal kell többet fizetnie annak, aki közvetlenül vásárol gázolajat nagykereskedőtől, vagy piaci árú gázolajat vesz – írja a Holtankoljak.hu.

A portál szerint az emelés várhatóan a prémiumgázolaj árát is érinti.

Felidézik, hogy a kutakon a 480 forintos hatósági áron van lehetőség tankolni, ha a vásárló személyautóval vagy mezőgazdasági járművel áll be a kútra. E szabályozásban továbbra sincs változás.

Ársapka nélkül az alábbi átlagárak lennének a magyarországi benzinkutakon:

95-ös benzin: 588 forint/liter

Gázolaj: 674 forint/liter

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy harmadával több benzin fogyott azóta, hogy hatósági ár van meghatározva az üzemanyagra.

Május 15-ig marad a benzinárstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 2021. november 11-én jelentette be, hogy november 15-től három hónapra rögzítik a benzinárakat. Orbán Viktor február 13-án, az évértékelőjében jelentette be, hogy május 15-ig marad a befagyasztott üzemanyagár, ennek értelmében továbbra is legfeljebb 480 forint lehet a benzin és a gázolaj literenkénti ára.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója közölte: biztosan nem lesz olyan lépés, hogy egyik napról a másikra vezetik ki a hatósági árat, és lépcsőzetes kivezetésre számít.

