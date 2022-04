Nemzetközi szaktekintélyekkel bővít a 4iG

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével, komplex tanácsadói feladatokkal megbízott advisory board a Rheinmetall védelmi és járműiparban kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező elnök-vezérigazgatójával, Armin Pappergerrel, valamint a nemzetközi pénzügyi világban széleskörűen elismert szakértővel, Sunil Sabharwallal egészül ki – olvasható a 4iG közleményében. Az immáron hét főből álló testület a 4iG igazgatóságának döntés-előkészítő és stratégiai munkáját támogatja.

A 4iG tavaly júliusban jelentette be, hogy hazai és nemzetközi szaktekintélyek bevonásával a vállalatcsoport igazgatóságának munkáját támogató tanácsadó testületet hoz létre. A testület tagjai személyes elismertségük mellett évtizedes tapasztalataikkal és kiterjedt kapcsolatrendszerükkel is támogatják a cégcsoport működését. A Czakó Borbála elnök és Karen Tramontano társelnök vezetésével létrehozott grémium az elmúlt hónapokban olyan további tiszteletre méltó személyiségek közreműködésével végezte a munkáját, mint Nancy Goodmann Brinker, Lantos Csaba és Martonyi János.

A leányvállalataival hat kontinensen jelen lévő német védelmi és járműipari vállalat, a Rheinmetall, valamint a 4iG közös alapítású informatikai vállalatának nemzetközi piacra lépési törekvéseit segítheti

Armin Papperger

. A jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakember a két vállalat stratégiai együttműködésének megerősítése mellett elősegítheti a társaságok közötti tudástranszfert, amely új piacra lépési lehetőséget biztosíthat a 4iG számára a globális védelmi ipar technológiai, illetve infokommunikációs szegmenseiben. A Rheinmetall leányvállalataiban betöltött igazgatósági és felügyelőbizottsági pozíciói mellett Armin Papperger a német védelmi és járműipari fejlesztővállalat, a Supashock Advanced Technologies, az Allianz Global Corporate & Speciality, valamint a Deutsche Bank AG tanácsadó testületeinek tagja. Elnöke a berlini központú és a 221, védelmi iparban működő német vállalatot tömörítő szövetségnek, a BDSV-nek, amely a Német Ipartestület, az európai repülési, űrkutatási, védelmi és biztonsági iparági szövetségnek, az ASD-nek, valamint a NATO tanácsadó csoportjának (NIAG) is tagja. Armin Papperger emellett a Német Iparszövetség (BDI) elnökségének és a német hadsereget támogató, egyesületi formában működő lobbiszervezet, a Förderkreis Heer elnökségi tagja.

Sunil Sabharwal független befektető, aki karrierje során számos vezető fintech cég igazgatótanácsában működött közre, és jelentős tapasztalatokat szerzett a nemzetközi vállalati pénzügyek, a kockázati tőkebefektetések, a távközlés, illetve a vállalati fúziók és egyesülések (M&A) területén. Jelenleg a szingapúri Thunes és a floridai Finexio igazgatótanácsaiban működik közre, amely mellett a Blackstone Növekedési Részvény Alap tanácsadója is. 2014-ben az Egyesült Államok elnöke, Barack Obama jelölte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatóságába, amelyhez széles körű szenátusi támogatásban részesült. Hivatali ideje alatt Sunil Sabharwal volt az IMF egyetlen amerikai igazgatósági tagja. Hivatali idejének lejárta után „Kiváló Szolgálatért” díjjal tüntették ki, ami az amerikai pénzügyminisztérium egyik legmagasabb elismerése. Sunil Sabharwal pályafutása során olyan jelentős vállalatoknál is dolgozott, mint a GE Capital/GE Equity, a First Data Corporation/Western Union vagy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint a Coopers and Lybrand.

Sunil Sabharwa

A 4iG igazgatóságának munkáját támogató Tanácsadó Testület a vállalat regionális növekedési stratégiájának folyamatait erősíti, amelynek egyik fő célja a társaság nemzetközi beágyazottságának elmélyítése. Az infokommunikációs vállalatcsoport Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban az informatika mellett a távközlési iparágban is stratégiai pozíciókat épített ki. A 4iG-csoport az elmúlt időszak akvizícióinak köszönhetően Magyarországon a második legnagyobb, Albániában és Montenegróban pedig vezető távközlési szolgáltatóvá vált. A 6900 főt foglalkoztató cégcsoport részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium szekciójában kereskednek – áll a 4iG közleményében.