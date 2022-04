Ennyivel drágulhat az idén a balatoni nyaralás

Akár 15-20 százalékkal is drágább lehet a balatoni nyaralás az idei évben – mondta az RTL Klub Reggeli műsorában a Magyar Szállodák és Éttermek szövetségének tiszteletbeli elnöke.

Flesch Tamás elmondta, hogy az előfoglalások száma jól alakul, szerinte az, aki megteheti, biztosan el is fog menni nyaralni. Álláspontja szerint a Szép-kártyákon lévő pénznek is lehet hatása az idegenforgalomra.

A tűrőképességnek messze a hátárán vagyunk, hogy mennyiért lehet eladni szolgáltatást

– válaszolta arra kérdésre, hogy hol állhat meg a drágulás.

Flesch Tamás a műsorban azt is kifejtette, hogy az árakat a kereslet szabja meg, éppen ezért drasztikusan ők sem tudnak árat emelni, holott a munkaerőhiány miatt nagy szükség lenne rá. A szállodaszövetség tiszteletbeli elnöke arra is kitért, hogy az emberek egyre rövidebb időre foglalnak szállást, pedig az előrefoglalással sokat lehetne spórolni, ugyanis mára a szállodaipar nagy része is rugalmasabb lett, így könnyebb visszavonni a foglalást, mint korábban.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)