Soha nem látott számok a Lidl beszállítóinál – mi a titka az eredménynek?

Már a válsággal sújtott 2020-as évben is látványos eredmény volt, hogy a Lidl Magyarország 17 százalékkal növelte exportteljesítményét, ezt azonban a vállalat 2021-ben 26,5 százalékos bővüléssel jócskán felülmúlta. Minek köszönhető egy ilyen nagy volumenű, s immár trendszerű növekedés egy olyan helyzetben, amikor a magyar vállalkozások jó részének komoly nehézséget okoz kijutni a külpiacokra? A témában Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezetőt kérdeztük.

Újabb rekordnak örülhettek tavaly a Lidl magyar beszállító partnerei, amelyek összesen 81 milliárd forint értékben exportáltak termékeket az áruházlánc közreműködésével. Miközben a belső piac szűkös lehetőségei még mindig nagyon sok magyar vállalkozás számára jelentenek korlátot a bővülésben, az áruházlánc példája azt igazolja, hogy az akadályok hathatós segítséggel leküzdhetők. A Lidl saját üzlethálózatán keresztül juttatja el a hazai beszállítók kiváló termékeit Európa minden szegletébe, exporttermékei iránt pedig évről évre markánsan nő az érdeklődés.

Minden motivált szereplő lehetőséghez juthat – még a kicsik is

A Lidl a magyar beszállítókért programunkban célként határoztuk meg a magyar vállalkozások fejlődésének támogatását - a hazai jelenlét mellett az exportpiacokon való megjelenésben is – hívta fel a figyelmet Tőzsér Judit. Ennek eredményét egyre több hazai termelő érzi: míg a 2013-as induláskor 36 magyar kereskedő 106 terméke jutott el 9 ország Lidl-áruházaiba, addig ma már ennek többszöröse: 2021-ben 170 beszállító 726 terméke gazdagította a kínálatot 28 országban.

A Lidl a magyar beszállítóikért program nagyon népszerű, s jelenleg is nyitva áll minden érdeklődő előtt. Tavaly ennek keretében rendeztük meg a Lidl Akadémia Plusz rendezvénysorozat is, amelynek köszönhetően immár 469-re emelkedett a magyar beszállítók száma, s több mint harmaduk nem csak itthon, hanem a külföldi áruházakban is megjelenik. A vállalat elkötelezett a program folytatása mellett, hogy minél több kiváló hazai partnerrel dolgozzon együtt és minél nagyobb arányban kerüljenek magyar eredetű termékek az áruházak polcaira.

Számunkra fontos az is, hogy hosszútávon biztos üzleti partnerként álljunk beszállítóink mellett, ami egyrészt stabil bevételi forrást, másrészt pedig folyamatos fejlődési lehetőséget biztosít a számukra

– mondta a kommunikációs vezető.

A Lidl beszállítói között a nagy méretű vállalatok és a kisebb cégek egyaránt megtalálhatóak. A vállalat az évek során olyan rendszert épített ki, ahol a kisebb méretű partnereknek is esélye van arra, hogy termékeik helyet kapjanak az áruházakban. Így az áruházlánc időszakos kínálatában akár kis árumennyiséggel is meg tud jelenni egy megbízható háttérrel rendelkező beszállító.

A BESZÁLLÍTÓVÁ VÁLÁS EGYIK LEGFONTOSABB ELEME, HOGY A VÁLLALKOZÁS KIVÁLÓ ÉS KISZÁMÍTHATÓ MINŐSÉGBEN, MEGFELELŐ MENNYISÉGBEN TUDJON SZÁLLÍTANI, ÉS KELLŐEN MOTIVÁLT LEGYEN.

A partneri együttműködés során pedig nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a beszállítói program révén partnereink a külpiacokra – nem csak régiós országokba - is eljussanak. Mindez azért is fontos, mert az export által a hazai vállalkozások mind stabilabban tudnak működni, ami lehetőséget teremthet újabb fejlesztésekre, beruházásokra, munkahelybővítésekre, vagyis több tekintetben is hozzájárulunk a magyar gazdaság sikereihez – fogalmazott Tőzsér Judit.

Változatos kínálat: van, ami még az ország hírnevét is öregbíti

Érdemes tudni, hogy a Lidl igen sokféle magyar terméket kínál külföldi áruházainak polcain. A leginkább keresett termékek között megtalálhatóak a tejtermékek, a kekszek és rágcsálnivalók, olajok és margarinok, fagyasztott termékek, állateledelek, a különféle kenyerek, a zöldségek és gyümölcsök, valamint a friss húsok. Az egyik legsikeresebb exporttermék pedig nem más, mint a magyar bor. Leginkább a borok esetében lehet látványos, hogy a beszállítók akár „maroknyi” mennyiségekkel is lehetőséghez juthatnak a Lidl üzleteiben, hiszen ma már nem szokatlan, hogy a termelők akár egy 3000 palackos, kis szériás borral is megjelenhetnek a polcokon.

„Vállalatunk 7,8 milliárd forint értékben juttatott el magyar borokat a külpiacokra az elmúlt évben, ami rendkívül dinamikus bővülést jelent, ugyanis az elmúlt két év alatt közel 56 százalékkal nőtt az eladott italok értéke. Sőt, a teljes magyar palackos borexport 36 százalékát a Lidl bonyolította és ezzel továbbra is megőrizte Magyarország legnagyobb borexportőri címét” – világított rá a kommunikációs vezető.

EURÓPA-SZERTE 15 ORSZÁGBA 184 FÉLE HAZAI BORT EXPORTÁLTaK, AMELYEK KÖZÜL A LEGNAGYOBB FELVEVŐPIACOT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG JELENTETTE, ÉS AZ ORSZÁGBA IRÁNYULÓ PALACKOS BOREXPORT TÖBB, MINT 90 SZÁZALÉKA A LIDL MAGYARORSZÁGHOZ KÖTHETŐ.

Mindemellett Csehország, Németország és Lengyelország tartozik még a vállalat top felvevő piacai közé. A diszkontlánc tapasztalatai alapján a legnépszerűbb borfajtáknak továbbra is a Szürkebarát, a Királyleányka, az Egri Bikavér, a Tokaji Furmint és az Irsai Olivér bizonyultak – fűzte hozzá.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Lidl)