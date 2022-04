A lakáshoz jutás Közép-Európában nem Budapesten a legnehezebb

Mindenki tudja, hogy Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában sokkal magasabbak a munkabérek, mint hazánkban. Az viszont kevésbé nyilvánvaló, hogy vajon Közép-Európa nagyvárosainak többségében a budapestinél drágábbak-e a lakások, és az sem egyértelmű, hogy budapesti munkabérből olcsóbb-e lakást venni Budapesten, mint például prágai munkabérből Prágában. Az eredmény kicsit meglepő lett: a budapesti átlagbérből Budapesten lakást venni akarók a Numbeo adatai szerint jobb helyzetben vannak, mint a pozsonyi, a zágrábi, a varsói, a bécsi, a prágai és a belgrádi társaik, míg a ljubljanai sorstársak a budapestiekhez hasonló cipőben járnak, a bukarestieknek viszont jelentősen könnyebb lakáshoz jutniuk. Azonban a lakáshitelek költségterhei Magyarországon magasabbak, ezért ezzel együtt már a kép is borúsabb.

Az utóbbi 8 évben az ingatlanárak többszörösükre emelkedtek. Közép-Európában 2021-ig az egyre alacsonyabb kamatkörnyezet segítette az ingatlanárak emelkedését, és erre Magyarországon még a családsegítő politika is rátett egy lapáttal. Így jutottunk el odáig, hogy az ingatlanok ára az utóbbi 6 évben Magyarországon emelkedett a legnagyobb mértékben az Európai Unión belül, mely átlagosan az árak több mint háromszorozását jelentette.

Az ingatlanárak 2013 végétől megállás nélkül emelkedtek, és eddig semmi sem tudta elejét venni a további drágulásnak. Már csak emiatt is érdemes lehet megnéznünk, hogy hol is tartunk a környező országok lakásáraihoz képest. Az alábbi ábrán sorrendbe rendezve látható, hogy Közép-Európa nagyvárosaiban az elmúlt 12 hónapban hány euró volt átlagosan a lakások négyzetméterára. Budapest külvárosi átlagárát lilával, míg a belvárosit kékkel jelöltük. Adatainkat a Numbeo adatbázisból gyűjtöttük.

Ahogy az ábrán is jól látható, ha csak a nominális értékeket nézzük, akkor a felsorolt városok közül Belgrádban keresik a legkevesebb pénzt, de ennek ellenére nem ott, hanem Bukarestben a legolcsóbbak a lakások. A kilenc város közül Budapest a harmadik legkisebb lakásár mellett a harmadik legalacsonyabb munkabéradatokkal rendelkezik. A legjobb kereseti lehetőségek természetesen Bécsben vannak és a lakásokért is Bécsben kérik el a legtöbb pénzt. A régi szocialista blokk fővárosai közül pedig Prága jövedelem és lakásárak szempontjából is kiemelkedik. Csak úgy láthatjuk tisztábban az arányokat, ha megvizsgáljuk, hogy Közép-Európa nagyvárosaiban hány évig kellene félretenni az adott városhoz tartozó átlagos munkabér teljes összegét egy átlagos, 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához.

Ahogy a négyzetméterárak és a fenti városokban elérhető nettó átlagjövedelem viszonyát is megvizsgáljuk, tisztább kép rajzolódik ki. Az utóbbi 3 évben nagyon sokat javult a helyzet Budapesten:

2019 januárjában a régiónk 9 nagyvárosa közül Budapesten kellett a 3. legtöbbet dolgozni egy lakásért,

2022 áprilisában a 9 nagyváros lakói közül már csak a 3. legkevesebbet kell ugyanezért dolgozniuk (ez a 7. legtöbb).

Budapesten egy 50 négyzetméteres belvárosi lakást a jelenlegi budapesti bérszínvonal mellett 13,4 évnyi átlagbérrel lehetne kifizetni, míg egy külvárosi ingatlan 9,13 évnyi átlagfizetést kóstál. Bukarestben ugyanezért 11,8 évnyi, illetve 7,31 évnyi ottani átlagbért kell a bukarestieknek kifizetniük, míg Belgrádban ez már 12,52 évnyi és 22,31 évnyi átlagbérbe kerül.

Fontos megjegyeznünk, hogy ha nem áll rendelkezésre a lakás teljes vételára, akkor a fentieknél rosszabbul is járhatunk Magyarországon, hiszen idehaza a lakáshitelek sokkal magasabb kamattal és THM-mel érhetőek el, mint az euróövezethez tartozó Szlovénia, Szlovákia és Ausztria esetében.

Mivel legtöbb esetben lakáshitelre is szükség van a lakásvásárláshoz, ezért a hitelköltségben mutatkozó különbséggel együtt a saját lakóhelyükön már Ljubljana és Pozsony, de talán még Bécs polgárai is olcsóbban juthatnak lakáshoz, mint a budapestiek Budapesten.

Azt is fontos kiemelnünk, hogy a felsorolt városok, és nem az országok átlagbéreivel számoltunk! Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor a vidéki és a budapesti átlagbér közötti mintegy 30-35 százalékos különbség ismeretében az is elmondható, hogy Magyarországon vidéki településeken dolgozók valószínűleg nehezebben vásárolnak lakást maguknak, mint a környező országok vidéki lakosai a saját fővárosukba költözve (kivéve Prága és Belgrád). Prága a magas lakásárai, míg Belgrád az alacsonyabb munkabérei miatt sokkal drágább, mint Budapest.

