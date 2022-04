Fogy a gáz Magyarországon, beindult a pánikvásárlás

Az RTL Klub híradójában egy idős körmendi asszony számolt be arról, hogy legutóbb már 1000 forinttal drágábban jutott hozzá a gázpalackhoz, amelyet a főzéshez is használ. Azt is elmondta, hogy nemcsak ő, hanem a fiai is egyre nehezebben találtak palackokat.

3-4 helyre el kellett neki menni, mire kapott gázt

– mondta erről az asszony.

Az RTL szerint a vidéki állomásokon is hiány van már PB-gáz-palackokból. A holtankoljak.hu ügyvezetője, Bujdos Eszter ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a 11,5 kilós kiszerelésű gázpalackok hatósági árasak, ezért azokat seperc alatt elkapkodják.

Továbbra is ellátási, logisztikai problémák vannak

– mondta a holtankoljak.hu ügyvezetője, hozzátéve azt is, hogy ez várhatóan a következő hónapokban is így lesz még.

Paradox módon viszont a kisebb gázpalackokra nem érvényes a hatósági árplafon, ez pedig azt jelenti, hogy azokat rendszerint a 11,5 kilósnál jóval drágábban, 8-9 ezer forintért adják tovább az eladók. Ezek a palackok azok, amelyeken már érezhető az árak növekedése, ilyet szerezhetett be a korábban említett idős asszony is.

