Tizennyolc magyar megyében kisebbek a fizetések az átlagkeresetnél

A Portfolio a KSH 2021-es adatai alapján mutatta be azt, hogy megyénként milyen átlagbéreket kerestek tavaly a munkavállalók (az országos szintű, nettó átlagkereset 292 ezer forint volt tavaly). A legjobban Budapest szerepelt, ahol tavaly 360 ezer forint volt a nettó átlagkereset. Ezzel a főváros jelentősen lekörözte a megyéket, amelyek közül még Győr-Moson-Sopron állt a legjobban 309 ezer forintos nettó átlagkeresettel.

A többi megye viszont már mind a 292 ezer forintos országos átlag alatt szerepelt.

A harmadik helyre Komárom-Esztergom került, már csak nettó 289 ezer forinttal. A lista utolsó három helyezettje pedig Nógrád (220 ezer forint), Békés (213 ezer forint) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (202 ezer forint) voltak.

A KSH alábbi térképén nagyobb kategóriákra bontva láthatóak a megyei átlagkeresetek:

Grafika: ksh.hu

Mindebből az látszik, hogy az országos átlagkeresetet nagyrészt Budapest húzza fel, ahol az ország lakosságának egyötöde nagyon jól keres ugyan, de a többi megyében ettől óriási mértékben (még Győr-Moson-Sopronban is több mint havi 50 ezer forinttal) elmaradnak a keresnek.

Ugyanez a tendencia az egyes megyék fejlettségében, az egy főre jutó GDP-ben is megfigyelhető, ott szintén csak Budapest és a nyugati régió haladja meg az országos átlagos. E tekintetben az is jellemző még, hogy ahol kevesebb nemzetközi iparvállalat, ott rendszerint a keresetek is alacsonyabbak.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)