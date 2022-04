A világháború óta nem látott infláció söpör végig Németországban

Az orosz–ukrán háború kitörése óta a gyártók olyan mértékben növelték az árakat, mint eddig még soha Németországban – márciusban átlagosan több mint 30 százalékkal.

Ez volt a legerősebb növekedés a felmérés 1949-es kezdete óta.

A közgazdászok 28,2 százalékos áremelkedést feltételeztek, februárban ez az arány még 25,9 százalék volt. A gázár drasztikus növekedését a többi termék is követi, ez különösen igaz az élelmiszerekre – írja a novekedes.hu a Zeit Online-ra hivakozva.

A németeknek továbbra is magas áremelkedésre kell felkészülniük. Hiszen a termelői árak további növekedésével lehet kalkulálni, amit természetesen a végfelhasználó is megérez. Jelenleg a 7,3 százalékos inflációs ráta már most magasabb, mint 1981 óta bármikor.

A gazdasági szakértők kétszámjegyű értékeket is lehetségesnek tartanak. A drasztikus áremelkedések egyértelmű oka az energiaárak márciusban történt 84 százalékos drágulása

– a földgáz 144,8 százalékkal, a villamos energia 85,1, a könnyű fűtőolaj pedig 130,8 százalékkal került többe, mint 2021 márciusában. Az energiaárakkal csökkentett a termelői árak csak 14,0 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Az élelmiszerek átlagosan 12,2 százalékkal kerültek többe, de a műtrágya és a nitrogénvegyületek is jelentősen – 87,2 százalékkal – drágultak, ami az agrár termelői árakat hajtja fel.