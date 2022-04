Az infláció kezdi visszafogni a felújítási kedvet is

Januárban még minden negyedik, most már csak minden ötödik válaszadó akar nagyobb összeget költeni lakására a következő egy évben – derült ki a GKI és a Masterplast felméréséből.

A háztartások 4,3 százaléka biztosan, 16,5 százaléka valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben, és ha ezek a tervek mind megvalósulnak, akkor mintegy 840 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat 2022 végéig – derül ki a GKI és a Masterplast Nyrt. negyedévente elvégzett felmérésének legutóbbi, áprilisi adatfelvételéből.

Az előző negyedévi tervekhez képest azonban most a számítások szerint már 44 ezerrel kevesebb lakás felújítási terveire lehet következtetni a megkérdezettek nyilatkozatai alapján. Igaz, ez a 2020-as – épp a járvány első, tavaszi karanténidőszaka alatti – felújítási terveikhez képest 260 ezerrel többet jelentene. Az elemzésből kiderült az is, hogy negyedéves alapon kissé csökkent az eltökéltség: idén januárban még minden negyedik, felújításon gondolkodó válaszadó számolt be biztos elhatározásról, míg a mostani eredmények szerint csak minden ötödik.

Továbbra is a családi házak lakóinál legerősebb a felújítási-korszerűsítési szándék, a friss felmérés szerint akár minden negyedik ház eshet át kisebb-nagyobb karbantartáson a következő egy évben. A felújítási tervekről leginkább a panelben és a téglaépítésű lakásokban élők tettek le: míg januárban még előbbiek 19, most már csak 14-15 százaléka nyilatkozott korszerűsítésről, addig az utóbbiaknál 21 százalékról 16-17 százalékra esett vissza ez az arány.

A legkisebb felújítási-korszerűsítési szándék a fővárosban és a megyei jogú városokban érezhető, az itt élők 18 százaléka fogalmazott meg ilyen irányú terveket. A kisebb városokban élők negyede, míg a községekben élők harmada tervez nagyobb költést a következő egy évben. A kiugró községi tervekhez a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) nyújtotta támogatások is hozzájárulhatnak – derült ki a közleményből.

Változott a felújítást tervezők átlagéletkora is: míg a korábbi felmérésekben főleg a 30 és a 49 év közöttiek terveztek lakásfelújítást, a legutóbbi adatok szerint a 30 év alattiak már megelőzték őket ebben. A 49 és különösen az 59 év felettiek továbbra is szerényebb kilátásokat jeleztek.

A lakóingatlanok felújítása és korszerűsítése iránti igények óriásiak, ezeket az akciókat a lakosság jelentős része számára azállami támogatások is segítik. A kormánypárt választási ígéretei között szerepelt e támogatások hatályának meghosszabbítása, ha ez megvalósul, akkor a felújítások és a korszerűsítések további ösztönzést kaphatnak – állapítja meg a GKI és a Masterplast közös közleményében.

(Borítókép: DIY Photolibrary/Construction Photography/Avalon/Getty Images)