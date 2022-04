A Bulgáriának szánt gázmennyiséget szerdától nem szállítja a Gazprom. Ez Magyarország energetikai ellátását tekintve már kulcskérdés. A Gazprom felszólította Bulgáriát, hogy ne csapolja meg a többek között hazánknak is szánt energiaforrást.

Az elmúlt órákban, magyar idő szerint késő este is több hír jelent meg arról, hogy a Gazprom leállította a földgázszállítást két európai ország – Lengyelország és Bulgária – irányába is. Önök bizonyára jól tudják, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítás egy jelentős része, évi három és fél milliárd köbméter, vagyis napi nagyjából tízmillió köbméter az úgynevezett déli útvonalon, tehát Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül érkezik Magyarországra. Ebből a szempontból nyugtalanító lehet ez a hír, amely szerint a Gazprom szállítása Bulgária irányába leállt

– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalára feltöltött videójában szerdán.

A hír azonban úgy pontos, hogy a Bulgáriának szánt gázmennyiséget nem szállítja a Gazprom – ahogy a magyar külügyminiszter is kihangsúlyozta –, és a Magyar Földgázszállító Zrt. tájékoztatása szerint is Kiskundorozsmánál a szerződés és a tervek szerint történik a gázszállítás, ahogy arról mi is beszámoltunk. A Gazprom egy közleményt adott ki, miszerint felfüggesztik „a Bulgargaz és a PGNiG gázszállításait a rubelben történő fizetések elmaradása miatt”. Mindezt azért teszi, mert a két ország nem hajlandó rubelben fizetni.

Ez volt az első alkalom, hogy Oroszország az invázió óta elzárta a gázt az európai fogyasztók elől

– bár a bolgár gázhálózat-üzemeltető ügyvezető igazgatója a Reutersnek azt mondta, hogy Bulgáriába még érkezik orosz gáz. Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke szerint Oroszország „megkezdte Európa gázzsarolását”. Majd a nyilatkozata egybevág azzal, amit az Indexnek nyilatkozó szakértő is megfogalmazott, vagyis hogy

Oroszország megpróbálja megtörni szövetségeseink egységét

– fogalmazott lapunknak Gaál Gellért, a Concorde energetikai szakértője és vezető elemzője.

Mi van, ha Bulgária elveszi a gázt?

Szerda reggel a Gazprom nyilatkozatában kitért arra is, hogy a Lengyelországon és Bulgárián keresztül történő tranzitot

megszakítják, ha a két ország illegálisan elvesz az Európába irányuló gázból.

A lapunknak a gázpiaci helyzetet jól ismerő szakértő úgy nyilatkozott, hogy „fizikálisan meg lehet ezt valósítani. Erre akkor kerülhet sor, ha politikailag erre valamelyik ország rászorul”.

Nem véletlenül mondta ezt a Gazprom, ha csak nem látna rá valódi esélyt

– mondta Gaál Gellért, aki szerint 2022-től a lengyelek amúgy is leválasztották volna az egyik legnagyobb finomítójukat az orosz gázról.

Tehát nem feltétlen nemzetgazdasági szinten váltak volna le, de részben lekapcsolódtak volna az orosz gázról, most ezt a folyamatot gyorsította fel ez a döntés. Illetve egybehangzó szakértői vélemények szerint egyértelmű Vlagyimir Putyin orosz elnök üzenete:

Európát meg kell osztani, és belső feszültséget kell kelteni.

További aggodalomra ad okot az is, hogy a konfliktus a szomszédos Moldovára is átterjedhet.

Időközben a bolgár kormány bejelentette, hogy minden – így a Magyarországgal kötött – gázszállítási szerződést felülvizsgálnak, ami azt jelentheti, hogy teljesen leállítják a tranzitot.

