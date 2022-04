Óriási bajba kerülhetnek a kis benzinkutak

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a családokat az áremelkedések következményeitől, ezért alkalmaznak árstopokat – jelentette ki szerdán Orbán Viktor miniszterelnök.

A bejelentést követően megkerestük Egri Gábort, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnökét, aki az Indexnek úgy fogalmazott:

ha nem kapnak támogatást, akkor július 1-től a kis benzinkutak be fognak zárni, mert már most is padlón és csődközeli helyzetben vannak.