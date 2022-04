Négy uniós ország fizetett eddig rubelben az orosz gázért

A Bloomberg értesülése szerint eddig összesen tíz európai ország gázvállalat nyitott számlát az orosz Gazprombanknál ahhoz, hogy rubelben fizethessenek az orosz gázért. Ezek közül négy ország már meg is kezdte a rubelben fizetést – írja az MTI.

Az amerikai hírügynökségnek a Gazprom egyik forrása beszélt erről. Hozzátette azt is: még ha több ország meg is tagadja azt, hogy rubelben fizessenek az orosz gázért, akkor sem valószínű, hogy a lengyel és bolgár gázszállítások leállításához hasonló intézkedést hoznának egészen május második feléig (mivel a következő gázszállítmány kifizetése csak akkor lesz esedékes).

Az oroszok kedden jelentették be, hogy a Lengyelországba irányuló gázszállítást leállítják, miután a lengyelek nem fizettek rubelben a gázért. Nem sokkal később az is közölték, hogy ugyanígy tesznek Bulgária esetében is.

Oroszország a háború miatt bevezetett szankciókra válaszolva rendelte el, hogy a „barátságtalan” országoknak rubelben kell fizetniük nekik a gázért. A Gazprom szerint az általuk javasolt fizetési módszer nem sérti a Európai Unió által elrendelt szankciókat sem, de ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság másképp vélekedik.

Oroszország több vezetéken keresztül összesen 23 európai országnak szállít földgázt. Ezek közül néhány ország – legutóbb Ausztria és Szlovákia – jelezte, hogy ők továbbra is csak euróban hajlandóak fizetni a gázért Oroszországnak.

