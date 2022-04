Putyin véres háborúja tönkreteheti a nyarunkat?

Amit a koronavírus okozott, talán végre megszakadt, és újra neki indulhatunk a Riviérának is. A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint a Balatonon már most látható, hogy ki fog tolódni a szezon, de továbbra is kedvelt úti cél marad a horvát tengerpart.

Úgy néz ki, hogy visszatért a magyarok utazási kedve, de felértékelődött a biztonság iránti igényük is. Hazánkban az tapasztalható, hogy amit a pandémia alatt nem tudtak az emberek kiélvezni, azt most idén végre be tudják pótolni. Az előfoglalásokból az derül ki, hogy a magyarok utazási kedve jól alakul. Már az eddigi előrejelzések is optimisták voltak, de most az látható, hogy a korábbinál jóval többen kerestek fel utazási irodákat.

Honfitársaink külföldi utazási szokásaival kapcsolatban idén azt látjuk, hogy a másfél-két éves korlátozásokat követően – amit a koronavírus okozott – az emberek újra szeretnének külföldre is utazni

– nyilatkozta az Indexnek Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szóvivője.

Az árak jelentősen nem emelkedtek, de az árfolyamváltozások és a világpiaci árak változásai befolyásolhatják az utazások árát. A legkeresettebb úti célok változatlanok a korábbi évekhez képest: honfitársaink közül a legtöbben Horvátországba, Törökországba és Görögországba foglalnak utazásokat, de változatlanul népszerű Egyiptom, Olaszország, Spanyolország és Tunézia is.

Horvátország még mindig a legnépszerűbb, amit a könnyű elérhetőség is indokol. Sokan autóval egyénileg utaznak, maguk foglalnak szállást, de változatlanul vannak, akik horvátországi nyaralásukat is utazási irodán keresztül foglalják

– nyilatkozta Bakó Balázs. Megkérdeztünk más szakértőt is a magyarok külföldi nyaralásával kapcsolatosan. Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő úgy látja, hogy

Horvátország lesz az elsődleges célpont, hiszen a magyar turisták több mint fele külföldi területként Horvátországot választja. De utána kifejezetten szeretjük még Görögországot, Krétát vagy éppen Korfut.

Sőt, a felmérésekből az derül ki, hogy Olaszország, Spanyolország, Egyiptom népszerűsége sem csökkent, a tengeri hajóutak iránt ismét nagy az érdeklődés. Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák szóvivője lapunknak úgy nyilatkozott, hogy

AZ OROSZ–UKRÁN HÁBORÚ KIROBBANÁSAKOR TAPASZTALHATÓ VOLT EGYFAJTA MEGTORPANÁS, de EGY-KÉT HÉTEN BELÜL ÚJRA MEGINDULTAK AZ ÉRDEKLŐDÉSEK ÉS A FOGLALÁSOK.

Moszkva és Szentpétervár az invázióig népszerű utazási célpontok voltak, viszont azóta az utazók sem keresik, és a hazai utazásszervezők sem szerveznek oroszországi csoportos utazásokat. A MUISZ szerint láthatóan felértékelődött a biztonság igénye az utazni vágyókban a pandémia és a háború miatt. Több szakértő is ezzel magyarázza azt, hogy jóval több ember igénybe veszi az utazási irodák szolgáltatásait.

Belföldi turizmus

Ezzel kapcsolatosan is az látható, hogy hasonlóan – ahogy a külföldi célpontok kapcsán – visszajött az emberek kedve az utazáshoz. Kiss Róbert Richárd szerint, ha azt nézzük, hogy milyen eredményeket értünk el a koronavírus alatt, akkor azt látjuk, hogy tavaly már volt egy nap, ami rekordot jelentett a belföldi turisztikában. Most az idei évben már a négynapos hosszú hétvége jobb eredményeket hozott, mint tavaly.

Eötvös Károly örök érvényű mondását, miszerint „szép a hold az égen, de sokkal szebb a Balaton tükrén″, a magyarok továbbra is osztják:

Azt már most látjuk, hogy a Balaton idén nyáron is meg fog telni. De van egy új trend, miszerint újfajta célpontokat is megtalálnak már a belföldi turisták. Ami még érdekes, hogy a Balaton már nem olyan, hogy augusztus 20-án vége van; kitolódott a szezon. Én azt látom, hogy az év többi részén is sokan élvezik a Balaton szépségeit

– nyilatkozta lapunknak a turisztikai szakértő, aki úgy látja, hogy ha megnézzük, mik a legnépszerűbb utazási pontok, akkor Budapest és a Balaton viszi a piacot. E két kedvelt pihenőhelyen túl Eger vagy Hajdúszoboszló is látványosan felkelti az érdeklődést a hazai piacon.

Ráadásul a szálláshelyek minősége is látványosan is fejlődött belföldön. A gasztroélmények is erősödtek országunkban. Mindemellett számtalan élményt nyújt egy belföldi utazás, rengeteg népszerű programmal.

A Kárpát-medence is népszerű célpont lett

Érdekes módon a tavaszi időszakban megnőtt az Erdély iránt érdeklődő utazók száma az irodáknál, és körükben is elsősorban a diákcsoportok száma magas. Mező Ferenc, a Kárpát Európa Utazási Iroda ügyvezető igazgatója nagy örömmel mondta, hogy

a járvány kényszerítette két év szünet után újra elindulnak Magyarországról a zarándokvonatok. A Csíksomlyó Express és a Székely gyors – amint azt a járvány előtt megszokhattuk – Budapesten a Keleti pályaudvaron csatlakozik össze és indul tovább együtt Erdélybe."

Mező Ferenc szerint a háború miatt gyakorlatilag leállt a turizmus Ukrajna irányába, mérsékelt az érdeklődés a Felvidék és a Vajdaság iránt. Elmondása szerint a tavalyi gyér forgalomhoz képest jó idényre számítanak, elsősorban a buszos utazás élénkült meg, de egyértelmű, hogy a járvány előtti utolsó év, vagyis 2019 szintjétől még nagyon messze vannak.

Ha egyszer a magyarok utazni kezdenek…

A járvány tavaly őszi gyengülése, illetve az év eleji hullám múltával erősödik az utazási kedv. Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingvezetője szerint tavalyhoz képest összehasonlíthatatlanul és nagyságrendekkel nagyobb érdeklődés, foglalási arány jellemezte az utóbbi hónapokat. Decembertől március végéig tartott a nyári előfoglalási akció, és a várakozásokat messze meghaladták a foglalások.

Már tavaly ősztől jelentős kereslet mutatkozott az egzotikus úti célok iránt, ami csak nőtt januárban és februárban. A valódi áttörést azonban a március 15-i hosszú hétvége hozta meg, hiszen akkor indultak be igazán a csoportos európai városlátogató utak és körutazások”

– mondta a marketingvezető.

Városlátogató útjaink és körutazásaink, amelyek azóta is töretlen népszerűségnek örvendenek, és számos pótcsoportot hirdettünk meg eredeti terveinken felül. A nyári időszak is ígéretesnek tűnik, eddig a mediterrán térség népszerű úti céljai a legnépszerűbbek, de érdeklődnek a a spanyol üdülőterületek iránt is. Belföldön a vízparti, illetve a wellness-szolgáltatásokat nyújtó szálláshelyek a legkeresettebbek.

Termes Nóra úgy véli, hogy a nyár közeledtével még intenzívebb lesz az érdeklődés és a foglalás is. Az is tény, hogy a korábbi egyéni szervezéssel szemben az emberek a biztonságot és a garanciát jelentő utazási irodák felé fordulnak, így egészében vélhetően a kereslet ugyan alulmarad a 2019. évinek, de az utazási irodák szempontjából kiemelkedő év lehet az idei.

/ Getty Images)