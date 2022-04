Nagy lépést tett a Lidl a zöldség- és gyümölcskínálatánál

A Lidl Magyarország gyümölcs- és zöldségbeszerzési politikájának már évek óta fontos eleme, hogy az áruházlánc csak olyan mezőgazdasági termelőkkel tartson fenn kapcsolatot, akik átesnek egy független minősítési folyamaton és megkapják az erről szóló tanúsítványt. Most még egyet csavartak a szabályokon és a Lidl, nemzetközi központja szakmai partnereivel közösen kidolgozott egy biodiverzitás szabványt, amelyet hamarosan kiterjesztenek minden európai zöldség-gyümölcs beszállítójukra.

A vállalat hazai tárgyalású zöldség- és gyümölcstermelő partnereinek mindegyike rendelkezik az úgynevezett GlobalG.A.P.-szabvánnyal saját márkás kínálatát tekintve, ami igazolja, hogy működésük megfelel a biztonságos és jó mezőgazdasági gyakorlatok követelményeinek. Ez a cégnél már 2017 januárja óta kötelező.

A vállalat most a GlobalG.A.P. tanúsító szervezettel és partnereivel közösen befejezte a biológiai sokféleség védelmére fókuszáló, a hagyományos európai gyümölcs- és zöldségtermesztésre vonatkozó egész iparágra kiterjedő szabvány kialakítását, amely külön modulként kapcsolódik a szabványhoz. Az együttműködés során ügynökségeket és mezőgazdasági termelőket vontak be a fejlesztésbe és a különböző országokban zajló tesztelésbe.

A lépés nem véletlen, hiszen a biodiverzitás védelme az egyik legnagyobb kihívás az élelmiszer-ágazatban, és a sokféleség fenntartása a Lidl hat fő fenntarthatósági fókuszterületének egyike.

Az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalat – szektorális szinten – elsőként alkalmazza majd a szabványt, kezdetben 250 európai mezőgazdasági termelőre vonatkozóan, de a cél, hogy a kontinens összes zöldség-gyümölcs beszállítójára kiterjessze azt. Ez kezdetben azon alapanyagok azonosítását jelenti, amelyek termesztése különösen nagy kockázatot jelent a biológiai sokféleségre nézve. Erre a célra többek között egy külön kockázati eszközt fejlesztettek ki.

A virágok sem kivételek A Lidl Magyarország a fenntartható növénytermesztés előmozdítása érdekében arra törekszik, hogy hazai tárgyalású virág-, zöldség- és gyümölcstermékeit kizárólag olyan termelőtől szerezze be, aki rendelkezik GlobalG.A.P. által elismert szabvány szerinti tanúsítással.

„Az első biodiverzitás-szabvány bevezetése a hagyományos európai zöldség- és gyümölcstermesztésben megmutatja, hogy mennyire fontos a kezdeményezés és az együttműködés. A szabvány révén az egész ágazatban minimumkövetelményeket határozhatunk meg a biológiai sokféleségre vonatkozóan.

Ez szimbolikusan jelképezi azt a törekvésünket, hogy a teljes iparágra kiterjedő változásokat hajtsunk végre korunk egyik legsürgetőbb kihívásának, a biológiai sokféleség megőrzésének előmozdítása érdekében”

– mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője.

Pazarlásstop

A Lidl már a termelőknél megpróbálja elejét venni az élelmiszer-pazarlásnak azzal, hogy mindig a napi fogyasztáshoz igazodó mennyiséget rendeli meg beszállítóitól, így partnerei (friss termékek esetében) mindig csak annyi zöldséget-gyümölcsöt takarítanak be, amennyi várhatóan el is fogy az áruházakban. Társadalmi felelősségvállalása részeként emellett az áruházlánc mindent megtesz azért is, hogy azok a zöldségek és gyümölcsök, amelyek mégsem kerültek értékesítésre, de már nem felelnek meg a Lidl magas minőségi követelményeinek, ne végezzék hulladékként. A Lidl Magyarország ezeket a terményeket többek között állatkerteknek és vadászegyesületeknek adományozza.

Régi partnerek

A vállalat eddig is komoly követelményeket támasztott a beszállítói felé, nemcsak a minőség, de például a visszakövethetőség és az információátadás terén is. Ennek ellenére zöldség- és gyümölcsbeszállítóik döntő többsége már a cég 2004-es piacra lépése óta a partnerük. A Lidl ugyanis garantálja, hogy mindazt a terményt, amelyet rendelésükre termesztettek – amennyiben az megfelel a minőségi elvárásoknak – az áruházlánc átveszi, értékesíti.

Akkor is segítséget nyújt partnereinek, ha az időjárás szeszélyessége okán a termények minősége végül nem éri el az elvárt minőséget. Ilyen esetben alternatív értékesítési javaslatokat ad. Ha pedig a kedvező időjárás a vártnál nagyobb hozamot eredményez, az áruházlánc ilyenkor is rugalmasan jár el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a megfelelő minőségű árut átvegye.

Előtérben a magyar termékek

A vállalat 2013-ban elindította a „Lidl a magyar beszállítókért” programot, majd a programhoz kapcsolódó Beszállítói Akadémia rendezvénysorozatot, hogy minél több kiváló hazai partnerrel dolgozzon együtt és minél nagyobb arányban kerüljenek magyar beszállítóktól származó termékek az áruházak polcaira. A programnak köszönhetően immár 469-re emelkedett a magyar beszállítók száma, valamint több mint 4000 hazai termék érhető el az áruházlánc kínálatában.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: AdobeStock)