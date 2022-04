Olasz és spanyol piacokon terjeszkedik a MET Csoport

Összesen 213 MWp beépített kapacitással százszázalékos részesedést szerzett öt zöldmezős naperőműprojektben Olaszországban, valamint egy építésre kész, 50 MWp kapacitású napenergia-projektben Spanyolországban a svájci székhelyű, jelentős részt magyar érdekeltségű MET Csoport – adta hírül közleményében a társaság.

A teljes jelenlegi zöld portfóliója így 714 MWp-re növekedett. Az idén februárban és márciusban aláírt szerződések értelmében Közép- és Dél-Olaszországban megszerzett fotovoltaikus erőművi projektek építése várhatóan 2024-ben kezdődhet el.

Spanyolországban pedig, Puerto Real mellett egy 50 MWp teljesítményű, szintén építésre kész állapotban lévő projektet vettek meg 2022. április 7-én. Az erőmű a tervek szerint 2023 nyarán kezdi meg a kereskedelmi termelést.

A növekedési stratégiánk azokra az európai piacokra összpontosít, ahol már jelen vagyunk, építve ezáltal a meglévő, csoportszintű tevékenységekre. A MET Csoport leányvállalatai már most is kínálnak zöld áramot és szolgáltatásokat ügyfeleiknek, és a zöld termékeket igénybe vevő partnerek aránya folyamatosan nő. A célunk földrajzilag is diverzifikált, 1 GW-os portfóliót létrehozni Európában, ezért fontos mérföldkő, hogy a mostani tranzakciók révén az olasz és a spanyol megújulóenergia-piacra is beléptünk