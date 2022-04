Napjainkban Magyarországon egy nagyon szűk kör foglalkozik emlékérmék tervezésével: alig harminc emberről beszélhetünk, akik ezt a szakmát űzik. A Magyar Nemzeti Bank évről évre meghívásos pályázatokra hív meg témánként három alkotót, akik megtervezik ezeket az érméket. Ilyenkor a művészek grafikai terveket készítenek, amik közül szakmai zsűri választja ki a győztes alkotást. Az elmúlt pár évben Szilos András egyre foglalkoztatottabb, elismert iparművészként alkothat az érméknek köszönhetően is.

Az egyetem elvégzése óta ötvösművészként tevékenykedem, azóta foglalkozom emlékérmék tervezésével is. Eddig összesen négy éremtervem került legyártásra. Ez nem hangzik túl soknak viszont itt tapasztalt művészek mérik össze tudásukat, így ez komoly eredménynek számít

– mondta el a lapunknak Szilos András, aki fémművesnek, aranyművesnek tanult, majd fémműves formatervezőként diplomázott.

A pénzérmék tervezése egy külön művészeti ág. Az emlékérméket a Magyar Pénzverő Zrt. gyártja és a Magyar Nemzeti Bank bocsátja ki, melyek hivatalos fizetőeszköznek minősülnek. Elméletben lehetne is velük fizetni a névértéke szerint, de nem érdemes, hiszen jóval többet érnek, mint amennyi fel van rajtuk tüntetve. Nagyon nagy precizitást és kitartást igényel egy emlékérme elkészítése, viszont az örökkévalóságnak szólnak, így mindenképpen megéri a beléjük fektetett energia.

Szilos András nagy lelkesedéssel készíti ezeket az érméket, de tervezőként az érmek mellett díj- és használati tárgyakat, ékszereket készít, 3D modellezéssel foglalkozik. Mindezek mellett a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium ötvös szakosztályának vezetőjeként és művésztanáraként dolgozik:

az egyetem elvégzését követően nagyon nehéz elindulni. Szerencsésnek tartom magam, mert önálló alkotóként hamar több komolyabb munkát is elkészíthettem. Sport trófeákat a Magyar- és az Európai Kézilabda Szövetség számára, egyetemi díjat: CECC - Central European Case Competition üzleti verseny díját a Corvinus Egyetem és a Case Solvers Kft. számára. Ez utóbbi a Magyar Formatervezési Díj különdíját is elnyerte. Az alkotó munka mellett nagy szerepet tölt be az életemben az oktatás. Komoly sikerélmény diákjaim sikereit látni!