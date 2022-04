Húszmilliárdot meghaladó hiány lesz idén a BKV-nál

Húsba vágó problémákat okoz a budapesti tömegközlekedésben az ukrán háború: hiány van gumiabroncsokból, villamoskerekekből is, miközben az orosz metrószerelvények karbantartása később okozhat majd problémákat. Pénzügyi szempontból az energiaárak elszabadulása jelent problémát.

Az orosz–ukrán háború miatt kiesett alkatrészeket a BKV más országokból, mások mellett spanyol üzemekből szerzi be – mondta el az Infostartnak Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója. A háború miatt több termék beszerzése is nehézkes: a 2-es és a 4-es metróvonalon az Alstom szerelvényei esetében tárgyalnak bizonyos eszközök szállításáról.

Fogyóban, de még van alkatrész

De a metrók esetében főleg az M3-on közlekedő orosz Metrovagonmas járműveit nehéz karbantartani. Viszont a szakember szerint az idei év végéig még van elég alkatrész a javításokhoz. A BKV pedig lehívta a bankgaranciáját az orosz gyártótól, amellyel ettől függetlenül folyamatosan kapcsolatban vannak.

A háború viszont sújtja a villamoságazatot is, és most már az autóbusz-ágazat is érintett: hiány kezd kialakulni gumiabroncsokból, de még több hónapos készlet áll a BKV rendelkezésére. Míg a villamosokhoz kerékabroncsot gyártó két cégből az ukrán bezárt. Bolla beszámolója szerint egy spanyol beszállítótól próbálják ezeket beszerezni.

Nyomatékosította, a problémák nem olyan jellegűek, hogy bárhol korlátozni kellene a forgalmat, ilyen csak akkor állhatna elő, ha „nagyon-nagyon elhúzódna a háború”.

Segítségre van szükségük

A BKV költségvetéséről is beszélt a vezérigazgató, aki szerint anyagi segítségre volna szüksége a cégnek, több tétel körül nagy a bizonytalanság. A fő problémát az energiaárak emelkedése jelenti, ami 10 és 20 milliárd forint közötti a többletkiadást eredményez. A beszállítói vagy anyagáremeléseket is számba véve jóval több mint 20 milliárd fölötti hiánnyal számol a társaság.

(Borítókép: Orosz gyártmányú metrószerelvény halad az M3-as vonalon a Kőbánya-kispesti végállomása felé a már felújított külszíni pályaszakaszon 2021. július 7-én. Fotó: Jászai Csaba / MTI)