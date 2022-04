Két lezuhant repülő kellett, hogy a hatóságot érdekelni kezdjék a Boeing gyártási problémái

Minél tovább kutat hibák után a Boeing a 787 Dreamliner gépeinél, annál több gyártási problémára bukkan. Korábban nagyon elnézők voltak az amerikai légügyi hatóságok a céggel, most pedig már a tökéletes sem elég jó.

Az Egyesült Államokban a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) évekig a Boeing 787 Dreamlinerek gyártási hibáinak sora felett hunyt szemet. Hagyták, hogy a repülőgépgyártó a széles törzsű repülőgépeket kisebb minőségbiztosítási hiányosságokkal szállítsa le, amíg azok nem veszélyeztetik közvetlenül a repülésbiztonságot. A kormányzati tisztviselők, valamint a Boeing jelenlegi és korábbi vezetői szerint a hatóság elvárása csak az volt, hogy a gyártó idővel kijavítsa ezeket.

Például 2019-ben olyan réseket fedeztek fel a Dreamliner törzsének egyes részei között, amelyek valamivel szélesebbek voltak, mint ahogyan azt az FAA által jóváhagyott tervek előírták. A körülbelül egy papírlap szélességű hézagok esetében nem vonták vissza a légitársaságoknak leszállított gépek repülési engedélyeit, csak a karbantartást követelték meg. Maga a Boeing épp a hibák javítása közben fedezett fel egy sor másik gyártási problémát, szabálytalan illesztéseket, rosszul rögzített elemeket. A saját vizsgálataik eredményeit jelezték az FAA-nek, amely ezeknél is csak kijavítást kért.

Ez a hozzáállás viszont már a múlté, miután a Boeing egy másik típusából, a 737 MAX-ből két darab is lezuhant 2019-ben. A halálos balesetek új korszakot nyitottak, amikor a Boeing gyáraiból kikerülő összes repülőgépet a lehető legszigorúbban ellenőrzik.

Az eredmény a Dreamliner ügyfeleknek való leszállításain is látszik: késések sorozatát görgeti maga előtt az amerikai repülőgyártó, a Wall Street Journal szerint több mint 25 milliárd dollár értékű 787-es átadása csúszik, ami a légitársaságoknak is problémát jelent. Egyhamar pedig a helyzet nem is oldódik meg, mert bár a repülésbiztonságot nem veszélyezteti, de az elmúlt fél évben a gépekben használt titánmerevítők, ragasztók és egyéb rögzítőelemek esetében találtak hibás alkatrészeket.

Szerdán a Boeing közölte, hogy tervet nyújtott be az FAA-nak a gyártási problémák megoldására, ami kulcsfontosságú lépés a Dreamliner-szállítások újraindítása szempontjából. A légitársaságok felé a leszállítások a nyáron folytatódhatnak, ha a szabályozó hatóságok jóváhagyják a javaslatot – értesült a WSJ.

Az FAA nem fog tovább alkudozni arról, hogy a Boeing szállíthat-e olyan 787-eseket, amelyek eltérnek az ügynökség által jóváhagyott tervektől és a szövetségi előírásoktól. Most már csak hibátlan gépeket adhatnak át az ügyfeleiknek.

A szállítások leállítása problémát okoz a Boeing néhány legfontosabb ügyfelének, köztük az American Airlines Groupnak és a United Airlines Holdingsnak is. Ezek a kétfolyosós repülőgépek népszerűek a légitársaságok körében, gyakran használják ezeket olyan hosszú távú nemzetközi útvonalakon, amelyek egyébként nem lennének nyereségesek nagyobb repülőgépekkel. A Dreamliner 2011-ben debütált, és egyetlen példány sem zuhant le.

A repülőgépgyártó arra számít, hogy az esetleges Dreamliner-szállítások idén utolérik a keresletet, és készpénzt termelnek, hogy segítsék adósságaik törlesztését. Most, hogy a Boeing benyújtotta a szükséges javítási és vizsgálati dokumentációt az amerikai légügyi hatósághoz, remélik, hogy 7-11 héten belül zöld utat kapnak a gépátadások megkezdésére. Az FAA szerdán azt mondta, hogy a biztonság határozza meg az ügynökség felülvizsgálatainak ütemét.

David Calhoun vezérigazgató azt mondta, hogy időt ad a Boeing mérnökeinek a Dreamliner problémáinak kijavítására és a gyártási rendszer átalakítására. Azt mondta, hogy a Boeing ugyanazt a menetrendet fogja követni, mint a 737 MAX esetében, amelyet a szabályozók közel két évre kivontak a forgalomból, hogy a szoftveres és hardveres hibákat is kijavítsa a cég, valamint a típusengedélyhez szükséges képzéseket is átalakítsák.

(Borítókép: A LOT lengyel légitársaság első Boeing 787-es Dreamliner utasszállító gépe leszáll a Varsói Chopin Repülőtéren 2012. november 15-én. Fotó: MTI / EPA / Jacek Turczyk)

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!