Idén nyáron mindenképpen drágább lesz a horvát nyaralás

A Takarékbank, a Raiffeisen Bank, a K&H Bank, az Erste Bank, az ING és a CIB Bank elemzőjét kérdeztük arról, hogy a külföldi nyaralást és a befektetést tervezőknek vajon mikor és milyen árfolyamon érdemes valutát, illetve devizát vásárolniuk.

A Takarékbank vezető elemzője, Suppan Gergely humorosan azt javasolja a külföldre utazóknak, hogy

a váltandó valutamennyiség egyik felét váltsák át most, a másik felét pedig később, és inkább mindenki foglalkozzon a családjával, mert a váltás jó időzítésével járó különbözetnél ez sokkal többet ér.

Ha az utazók mindenképp spórolni szeretnének, akkor nem a valutákon, hanem az ársapkával, a hatósági árral ellátott termékeken tudnak pénzt megtakarítani. Szerinte inkább a 480 forintba kerülő benzin az, amit nem szabad kihagyni, hiszen addig érdemes kihasználni a lehetőséget, amíg ennyibe kerül.

Az is biztos, hogy a hatósági áron vásárolt élelmiszereken is több pénzt tudnak az emberek megfogni, mint amennyit az árfolyam-különbözet jelenthet számukra. Nyilván más a helyzet több millió forintos devizaváltás esetén, amire inkább jellemzően befektetéseknél kerülhet sor.

A K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője, Németh Dávid szerint a piacokon jelenleg kockázatkerülési hangulat uralkodik, az oroszok ukránok elleni háborúja elhúzódik, eszkalálódik, ráadásul most a Gazprom a lengyeleknek és a bolgároknak történő gázszállítás leállításáról döntött, arról már nem is beszélve, hogy a kialakult helyzetet nekünk, magyaroknak még a jogállamisági eljárással kapcsolatos vita elindításával is tetézi az EU.

Ha mindez nem lenne elég, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed erőteljes kamatemelési ciklusba kezdett, a Magyar Nemzeti Bank szintén drasztikus kamatemeléseket visz véghez, eközben mintha az Európai Központi Bank elodázná a kamatemelési ciklusról szóló döntés meghozatalát.

A CIB Bank vezető elemzője, Trippon Mariann a külföldön nyaralást tervezőknek azt javasolja, hogy ha valutát szeretnének váltani,

több hónapig kísérjék figyelemmel az árfolyamot, és amikor a olcsóbb, mindig vegyenek valamennyit belőle. Tegyék ezt egészen addig, amíg nincs annyi valutájuk, mint amennyire szükségük van.

Az Erste Bank elemzője, Nyeste Orsolya szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök lépései rontják a kockázati kedvet. A háborús hírek, az amerikai Fed és a Magyar Nemzeti Bank kamatemelései rendkívül változékonnyá teszik az árfolyamok mozgását.

Talán az ING vezető elemzője, Virovácz Péter fogalmazott a legpontosabban:

A forint árfolyamát meghatározni jelenleg nemhogy három hónapra, de még egy hétre előre is inkább a szerencsejáték-kategóriába esik. Annyi külső kockázati tényező van jelen a világgazdaságban és itthon, amelyek változása – romlása vagy akár javulása – esetén többszázalékos kilengéseket produkálhat a forint.

Azt is elmondta, hogy rövid távon lehetséges, hogy a mostani szintekről valamelyest mérséklődnek az árfolyamok, de trendszerű és tartós erősödésre aligha számíthatunk a következő három hónapban.

Majdnem mindegyik elemző kiemelte, hogy természetesen a magyaroknak jellemzően bankkártyával érdemes vásárolniuk, hiszen az a legkényelmesebb megoldás. Ilyenkor a bank az aktuális árfolyamon váltja át a devizát.

EUR/HUF

A Raiffeisen vezető elemzője, Török Zoltán is a bizonytalan piaci környezetre hívta fel a figyelmet. Meglátása szerint az euró a következő időszakban a 365 és a 385 forint közötti sávban fog mozogni. 370 forint alatti árfolyam esetén érdemes vásárolni belőle.

A már idézett Németh Dávid szerint az euró a következő hónapokban a 367 és a 382 forint közötti sávban ingadozhat, ő is úgy látja, hogy 370 forint alatti árfolyamon jó a vétel, de nyár végén 360 forint közelébe is kerülhet az árfolyam. Nyeste Orsolya ugyanezt várja, szerinte is már az ősz felé közeledve lehet olcsóbb az euró.

Csatlakozott hozzájuk Virovácz Péter is, a 370 alatti szintet tartja jó vételi lehetőségnek, ugyanis elmondása szerint

jelen pillanatban nehéz elképzelni, hogy egy komolyabb pozitív változás nélkül ennél erősebb euró-forint árfolyam alakuljon ki.

A fent említett tényezők miatt a forint több oldalról nyomás alatt van, és amíg ebben nem lesz érdemi változás, addig valószínűleg az euróárfolyam sem fog 370 forintnál sokkal lejjebb menni. Már csak azért sem, mert a befektetőket eltántorítják a forintvásárlástól az olyan egyedi sokkok, mint a magas infláció vagy a jogállamisági eljárás. Trippon Mariann szerint az euró a következő három hónapban a 365 és a 385 forint közötti sávban mozoghat, addig legalábbis nagyon valószínű, hogy így lesz, amíg tart a háború.

HRK/HUF

Németh Dávid szerint a horvát kuna és a magyar forint keresztárfolyama jellemzően az euró-forint keresztárfolyamát követi le. Míg Török Zoltán szerint a horvát kuna a megnövekedő kereslet hatására nyáron erősödni szokott, ezért még a főszezon előtt célszerű beszerezni, Nyeste Orsolya is ugyanígy látja, tavaszi pénzváltást javasol.

Virovácz Péter szerint a horvát kuna esetében egyértelműen a forintot érintő sokkok a meghatározók. A horvát gazdaság ugyanis olyan mértékben függ az euró árfolyamától, hogy a jegybank egy nagyon szűk sávban lebegteti az EUR/HRK árfolyamot. Az elmúlt egy évben 7,47 és 7,58 között mozgott az árfolyam. Ebből fakadóan a kuna-forint kilengés lényegében a forint befektetői megítélésétől függ.

A jelenlegi, 50,2-es árfolyam a kockázati prémiumok függvényében magasnak tűnik, és talán a következő hónapokban visszatérhet az árfolyam a 48,5–49-es szintre, ugyanakkor az ING elemzője már nehezen tudja elképzelni, hogy a következő három hónapban a tavaly nyár elején látott, 46 forintos szint közelébe kerüljön.

Vagyis úgy tűnik, hogy idén nyáron mindenképpen drágább lesz a horvát nyaralás, hiszen a forint is gyengébb lehet, mint egy évvel ezelőtt, és közben minden tekintetben jelentősen nőtt az infláció, legyen szó akár az élelmiszerekről, akár a szolgáltatásokról.

Több, Magyarországon jelen lévő banknak van horvát leánybankja. Horvátországi nyaralás esetén a külföldi csoporttaggal rendelkező bankok ügyfelei valutaváltás helyett bankkártyájukkal a Horvátországban lévő, csoporttagi ATM-ekből vegyenek fel horvát kunát.

A nyaralók azt is megtehetik, hogy inkább eurót vesznek, és azt viszik Horvátországba. Ez azért lehet előnyös, mert az eurót valószínűleg kisebb marzzsal váltják át horvát kunára, mint a forintot. Azt is érdemes hangsúlyozni, hogy ahol lehetséges, vásárláshoz érdemes mindenkinek a bankkártyáját használnia.

USD/HUF

Az amerikai dollárról a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjének, Németh Dávidnak az a véleménye, hogy akinek nyár előtt kell vásárolnia, annak 340 forint alatti árfolyamon lehet érdemes megtennie, ha viszont ráér, ennél sokkal jobban is járhatnak, mert a dollárnak hosszabb távon akár 310 forintig is csökkenhet az árfolyama.

Az Erste elemzője, Nyeste Orsolya szerint a háború a menekülő devizák árfolyamának emelkedéséhez vezet: a svájci frank és az amerikai dollár ilyen környezetben jellemzően erősödni szokott. Míg az ING vezető elemzője, Virovácz Péter szerint az amerikai dollárral szemben még nagyobb az ingadozás, ugyanis március végén még 330 forint alatt volt, szerdán napközben viszont már 358 forintnál is magasabban állt az árfolyama. Ebben nemcsak a forint gyengesége, hanem a dollár vonzóbbá válása is szerepet játszik. Alapvető fordulat itt is csak akkor lehetséges, ha a kockázatkerülés megszűnik, például véget ér a háború. Amíg ilyen bizonytalan marad a környezet, már a 345-350-es dollár-forint árfolyam is vonzónak tűnhet.

Ugyanakkor az elemző nem zárja ki a lehetőségét annak sem, hogy ismét 340 közelébe érjen az árfolyam, de ehhez már egyszerre túl sok pozitív változásnak kellene bekövetkeznie mind a forint, mind a nemzetközi kockázatvállalás szempontjából. Vagyis összességében a most látott szintekről azért számíthatunk erősödésre, de egyelőre aligha valószínű, hogy három hónapon belül drasztikus forinterősödést látnánk a dollárral szemben.

A CIB vezető elemzője, Trippon Mariann szerint most nagyon erős az amerikai dollár, ezt támasztja alá az is, hogy a forinthoz képest az árfolyama közel van az idén elért csúcsához. Szerinte legalább két-három hónapot érdemes várniuk a dollár vételével azoknak, akiknek arra van szükségük. Véleménye szerint a dollár árfolyama december végén 330 forintra mérséklődhet.

A dollár árfolyama azért is érdekes lehet a magyar utazók számára, mert több valuta árfolyama is ehhez van igazítva: a Magyarországon is népszerű Jordániában a dinár árfolyama mindig a dolláréval együtt mozdul, ahhoz van rögzítve: egy jordániai dinár 1,41 amerikai dollárnak felel meg. A luxusutazások kedvelőinek pedig azért is fontos, mert például a bahamai és a bermudai dollár is mindenkor az amerikai dollár árfolyamával egyezik meg.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, percről percre frissülő hírfolyamunkat itt olvashatja.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)