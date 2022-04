Döntöttek Brüsszelben: Jövő héten betilthatják az orosz olajimportot

Az Európai Unió tagállamai a jövő héten jóváhagyhatják a hatodik, Oroszország ellen hozott szankciós csomagot, amelynek már az olajembargó is a része lesz – tudta meg a New York Times uniós tisztviselőktől.

Nemrég derült ki, hogy már az olajembargó egyik legnagyobb ellenzői, a németek is támogatják a döntést, legalábbis azzal a feltétellel, ha a rendelkezésben elegendő időt biztosítanak arra, hogy átálljanak alternatív energiaforrásokra.

A New York Times szerint a németek pálfordulása kulcsfontosságúnak bizonyult abban, hogy meghozhatják a döntést. Robert Habeck német energiapolitikaért felelős miniszter nemrég azt mondta, hogy azért tudják most már támogatni a lépést, mert 12 százalékra tudták csökkenteni az oroszoktól importált olaj mennyiségét, ami „kezelhetővé” teszi számukra az embargót.

Németország nagyon, nagyon közel került ahhoz, hogy függetlenné váljon az orosz olajimporttól

– mondta a miniszter (azt viszont nem árulta el, hogy ezt pontosan hogyan sikerült ilyen hamar elérni). Egyes tagállamok – köztük Magyarország, Olaszország, Ausztria és Görögország – viszont továbbra is óvatosak a kérdésben.

Az uniós tisztviselők – akik anonimitás mellett nyilatkozat – most azt mondták az New York Times-nak, hogy jövő héten jóvá is hagyhatják az olajembargót is tartalmazó szankciós csomagot. Azt mondták, hogy erről még a hétvégén is tárgyal az Európai Bizottság, mielőtt a végleges javaslatcsomagot az uniós tagállamok EU nagykövetei elé helyezik.

Magyarországon múlik minden

A nagykövetek jövő hét szerdától kezdve tárgyalnak a kérdésről, és várhatóan a jövő hét végén meg is születhet a végleges döntés a kérdésben.

KIVÉVE AKKOR, HA MAGYARORSZÁG MEGTAGADJA AZ ÚJABB SZANKCIÓS CSOMAG JÓVÁHAGYÁSÁT.

A New York Times szerint a tagállamok közül most már Magyarország az utolsó ellenzője az olajembargónak, és ha a nagykövetek megvétózzák a döntést, akkor az azt jelenti, hogy az újabb csomag jóváhagyásához – az eddigiekkel ellentétben – össze kell hívni az Európai Tanácsot (vagyis a 27 uniós tagállam vezetőit), és az ő többségüknek kell jóváhagyni a döntést. Az amerikai lap mindemellett valószínűtlennek tartja, hogy erre kerülne sor, vagyis szerintük Magyarország az eddigi szankciós csomagokhoz hasonlóan a mostanit is támogatja.

A New York Times szerint az embargó először az orosz tankerek olajszállítmányait érintheti, a vezetékeken érkező olajszállítás leállítása akár hónapokig is tarthat (az orosz szénimport április elején történt betiltásakor például négy hónapot adtak a tagállamoknak arra, hogy ezt megvalósítsák). Az olajembargó mellett várhatóan az orosz Sberbankot is szankcionálják majd az új csomagban, valamint újabb orosz magánszemélyek kerülnek fel az unió szankciós listájára is.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, pénteki percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: A Gazprom Neft olajtermelő moszkvai olajfinomítója Moszkva külvárosában 2022. április 28-án. Fotó: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)