Még sosem nézett ki ilyen jól a kóla

A tőzsdék viharos évet tudhatnak maguk mögött, azonban volt néhány részvény, amelyeket eddig elkerült a tőzsdei lejtmenetet okozó hurrikán. Ide tartozott a két nagy kólás cég, a PepsiCo és a Coca-Cola is, de nagyot emelkedtek az amerikai olajipar és védelmi ipar részvényei is.

Vegyél cukrot, megédesíti az életedet – szólhatna most két okból is a jótanács. A nyilvánvaló jelentésen túl most azt is érthetjük alatta, hogy a hatósági áras termékek megvétele eleve spórolást jelent a termékek piaci árához képest, tehát ezek megvásárlása egyben jó befektetés is. Azért hozzuk szóba az ársapkás termékeket (például ide tartozik a cukor, az étolaj, a csirkefarhát és a benzin) is, mert a 2021-es év és a 2022-es év eddig eltelt része a befektetőknek nem sok szerencsét hozhatott. Az utóbbi egy év ugyanis nem a tőzsdék szárnyalásáról, hanem elsősorban a befektetők vesszőfutásáról szólt.

A legfőbb tőzsdeindexek egy-egy jobb időszakot leszámítva szinte hónapról hónapra lejjebb kerültek, miközben csupán néhány nagyobb vállalat részvénye tartotta életben a reményeket. Így mostanra tényleg csak néhány mohikán maradt, melyeknek árfolyama a mindenkor csúcsuk közelében tartózkodik. A kamatemelések rosszat jelentenek a tőzsdei árfolyamoknak, mert a kötvények a korábbinál vonzóbbá válnak, ezért a tőzsdékről pénz áramlik át a kötvénypiacokra, így a részvények eladási nyomás alá kerülnek. Ilyenkor csökken a részvénypiaci likviditás és a kereslet a részvények iránt korlátozottabb, miközben a kínálati mennyiség emelkedik, ez pedig árfolyameséseket eredményez.

A tőzsdeindexeket is megtépázták

Miközben az amerikai S&P 500 index 4287 pontos csütörtök esti zárója alig több mint 10 százalékkal, egészen pontosan 11-12 százalékkal van a 2022 elején 4808 ponton ütött mindenkori csúcsa alatt, addig a többi tőzsdeindex már nem fest ilyen, nem túl csúnyának nevezhető képet.

A technológia-túlsúlyos amerikai Nasdaq Composite index például 2021 novemberében volt a csúcson, ami akkor 16212 pontot jelentett. A csütörtök esti zárója 12871 pont lett, ami az említett csúcshoz képest 5,5 hónap alatt közel 21 százalékos esést jelentett. Az esés ennél az indexnél is 2022 elejétől indult be igazán, bár addig sem volt fenekéig tejfel a befektetők élete.

A német DAX index csütörtöki zárója 13979 pont volt, tehát a 2022 elején elért 16290 pontos csúcsától már körülbelül 14 százalékos távolságra volt.

A francia CAC-40 index 2022 elején 7384 ponton érte el az eddigi maximumát, a csütörtöki zárója ehhez képest közel 12 százalékkal van alatta, 6508 ponton állt.

Az angol FTSE-100 index 2022 februárjában majdnem elérte a 7700 pontot is, csütörtökön pedig mindössze 2-3 százalékra volt ettől, így a márciusi nagy beszakadást már majdnem teljesen ledolgozta.

Az olasz MIB index csütörtöki záróértéke 24055 pont volt, ami a 2022 elején elért 28212 pontos csúcsnál majdnem 15 százalékkal alacsonyabb.

Ha egyenként vizsgáljuk meg a részvényeket, akkor látható, hogy ennél sokkal nagyobb zuhanások is voltak. Nem volt ritka néhány hónap alatt az 50-80 százalékos visszaesés sem. Érdemes talán abba is belegondolni, hogy lehetetlen megtalálni az árfolyamok alját. Még azt is nehéz eldönteni, hogy ilyen körülmények között körülbelül mikor érdemes vásárolni. Gondoljanak csak bele! Ha egy részvény a csúcsáról 90 százalékot esik, és ha 80 százalékos esésnél döntenének úgy, hogy vásárolnak belőle, akkor a csúcsárfolyamnak a 20 százalékáért jutnának hozzá, amiről a csúcsárfolyam 10 százalékára történő esése a befektető pénzének felezésével járna. Ezért fontos, hogy ha valaki például X forintért szeretne vásárolni egy adott részvényt vagy ETF-et, akkor az X forintért ne egy időpontban tegye ezt meg, hanem a biztonság kedvéért többfelé ossza szét az összeget, majd az X valahányad részével vásároljon.

A kínai cégek nagyot zakóztak

A kínai cégek majdnem egy éve a szabályozók célkeresztjébe kerültek, így náluk nem sok vállalat úszta meg a hatalmas tőzsdei eséssel járó időszakot. Például az elsősorban kiskereskedelmi tevékenységéről ismert Alibaba 71-72 százalékkal van a mindenkori csúcsa alatt, pedig csütörtökön 2,93 százalékot emelkedve 90,91 dolláros árfolyamon zárta a napot.

A világ egyik legnagyobb játékfejlesztője, a Tencent Holdings csütörtökön 1,48 százalékos aznapi emelkedés után 43,26 dolláron zárt. A mindenkori csúcsától az esés már 56-57 százalékot tesz ki.

Az amerikai technológiai cégek sem jártak sokkal jobban

A Facebookot, a Messengert, az Instagramot és a Whatsappot is magában foglaló Meta Platforms árfolyama csütörtökön 17,59 százalékot emelkedett az egy nappal korábban közzétett negyedéves gyorsjelentés hatására. Az így kialakult 205,73 dolláros árfolyam is csak arra elég, hogy a mindenkori maximumához képest 46-47 százalékkal kelljen kevesebbet fizetni a részvényért.

Csütörtökön a PayPal árfolyama 11,48 százalékot emelkedett, így 92,09 dolláros árfolyamon zárt. Ez még mindig mínusz 70-71 százalékot jelent a 2021 júliusában elért mindenkori csúcsához képest.

A világ leghíresebb streaming-szolgáltató oldala, a Netflix csütörtökön 5,82 százalékot emelkedett, így 199,52 dolláron zárt. A mindenkori maximumához képest 71-72 százalékkal található lejjebb.

A chiphiány ellenére a chipgyártókból is kifogyott a szufla

Az Nvidia árfolyama 7,42 százalékkal került feljebb csütörtökön, így 197,82 dolláron zárta a napot. A mindenkori maximumához képest még így is 40-41 százalékkal van lejjebb.

Az AMD árfolyama csütörtökön 5,57 százalékkal emelkedett, így a nap végére 89,64 dolláron kötött ki. A 2021 november végén elért csúcsához képest már majdnem lefeleződött, hiszen azóta a teljesítménye mínusz 44-45 százalék.

Az Intel nagy fejlesztésekbe és beruházásokba kezdett (többek közt gyárakat is épít), melyek sok pénzt emésztenek fel. Az árfolyam csütörtökön 3,58 százalékkal 46,84 dollárra emelkedett, de a csúcstól az esés ennek ellenére is 31-32 százaléknál tart.

A kóla a tőzsdén is megvédett a gyomorbántalmaktól

Azt is mondhatnánk a háborúzó feleknek: ne háborúzz, kólázzál!

A kólán kívül mindenféle chipset, snacket és édességet is gyártó PepsiCo árfolyama mindenkori csúcsán van: a hét utolsóelőtti kereskedési napján 1,52 százalékot emelkedett, így csütörtökön este már 177,5 dolláron állt.

A Coca-Cola is majdhogynem a mindenkori csúcsán van, csütörtökön 0,96 százalékkal került feljebb, így már a 66,19 dollárt is elérte. Néhány nappal ezelőtt még ennél is magasabb volt az árfolyama: körülbelül 1,5 százalékkal volt a csütörtöki záró felett.

Az amerikai hadiipari részvények a háború nyertesei

A hadiiparban érdekelt Lockheed Martin, General Dynamics és Northrop Grumman a csúcsaikhoz nagyon közel, azoktól mindössze 5-7 százaléknyi távolságra vannak, így az utóbbi hónapokban az amerikai hadiipari részvények is jó választásnak bizonyultak.

A háború miatt elszállt az olaj és a gáz ára

Az amerikai olajcégek árfolyama jól teljesített, de az évekkel ezelőtti csúcsaiktól még körülbelül 20-25 százalék messzeségben vannak. Az Exxon Mobil és a Chevron árfolyama az egyre magasabb olaj- és gázáraknak köszönhetően így is sokat emelkedett az utóbbi 1 évben.

Majdnem kettő hónapja írtunk már arról is, hogy a jelenlegi környezetben hogyan lehet érdemes befektetni, érdemes lehet ezt újra elolvasni!

(Borítókép: Pepsi és Coca-Cola termékek egy New York-i szupermarketben 2005. december 12-én. Fotó: Daniel Barry / Bloomberg / Getty Images)