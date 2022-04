Egyre súlyosabb a kárpátaljaiak helyzete, jöhet a kártyás rendszer a tankolásnál

Lassan jegyre lehet tankolni csak Kárpátalján, mert nem érkezik elég kőolaj a háború sújtotta Ukrajnába. A kezdődő mezőgazdasági munkák miatt még fájóbb az üzemanyagválság. Magasabb hadiadót is kivetnének a bérekre.

Kárpátalján már azt tervezik, hogy kártyás rendszert vezetnek be a tankolásra, hogy korlátozni tudják a fogyasztást. A kisebb kutak már bezártak, a nagyobb láncoknál még kapható üzemanyag, de egyre nagyobb a hiány – írja riportjában a VG, amely szerint már egy-egy tankolásnál így is csak 10-20 liternyi benzint vagy dízelt lehet vásárolni, de ezt is továbbkorlátoznák.

A háborúban több olajvezeték, kőolaj-feldolgozó és -tároló megsérült, Oroszország és Fehéroroszország felől pedig nem érkeznek szállítmányok, csak Nyugat-Európából, szárazföldön érkezik kőolaj, viszont ez nem elég a szükségletek kielégítésére.

Árrobbanás várható

Mivel a tavaszi mezőgazdasági munkálatok is elindultak, a munkagépeknek nagy szükségük lenne üzemanyagra. A bajokat csak tetézi, hogy hatalmas árrobbanás is várható. A kormány ideiglenesen felfüggesztette az üzemanyagot terhelő jövedéki adót és az áfát, de még így is 30-40 százalékkal drágább a benzin és a dízel, mint a háború kirobbanása előtt. Idővel viszont ezeket fokozatosan visszaépítik majd az árba.

További rossz hír az ukrajnaiak számára, hogy a kormány a jelenlegi 1,5 százalékról 3 százalékra emelné a hadiadót, amit még a 2014-es kelet-ukrajnai harcok miatt terheltek a bérekre. Az adóbevételt a folyamatosan toborzott önkéntes seregek kapják: tartós élelmiszert, terepjárókat, éjjellátó készülékeket, golyóálló mellényeket, mindenféle egyéb felszerelést vásárolnak.

Nem enyhül a belső menekülthelyzet sem. Ugyan sokan már visszatértek Kijevbe, de továbbra is több millióan a biztonságosabb nyugat-ukrajnai régiókban tartózkodnak. Csak Kárpátalján 400 ezren vannak.

600 ezer új ingatlanra is szükség lehet

Olena Suljak, a kormányzó Nép Szolgája parlamenti frakcióvezető-helyettese azt ígéri, hogy mindenkit, akinek a harcok miatt odaveszett az otthona, új lakáshoz juttatnak, sokan vélhetően maradnának Nyugat-Ukrajnában, ahol 600 ezer új ingatlanra lesz szükség.

Az ukrán állam bajban lesz az ígéret teljesítésével: a háború miatt a gazdaság romokban hever, a GDP-visszaesés 2022-ben elérheti akár a 40 százalékot is. A lakásépítési program finanszírozásához biztos, hogy a külföldi partnerektől várnak majd segítséget, mint ahogy a költségvetési hiány fedezése miatt is támogatásra lesz szükségük. Kijev havi 5 milliárd dollárt kér a nemzetközi szervezetektől, hogy finanszírozni tudja a szociális kiadásokat és a háború folytatását.