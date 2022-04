Újabb nyugdíjemelésre lehet szükség az infláció miatt

Nagy valószínűséggel egy harmadik nyugdíjemelésre is szükség lesz idén az infláció miatt – derült ki az RTL Híradó riportjából.

Az év elején, januárban egy alkalommal már 5 százalékkal emelték a nyugdíjakat az infláció követése végett. Az is biztos már, hogy idén júliusban is lesz egy hasonló célú emelés, ennek részletei már meg is jelentek a kormány egyik rendeletében.

Ebből kiderült, hogy júliustól 3,9 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. „Ez reálisan tükrözi azt az inflációs nyomást, amelynek meg kell felelnie a nyugdíjemelésnek” – mondta most Farkas András, a nyugdijguru.hu vezetője elemzője az RTL-nek.

Hozzátette: az átlagnyugdíj ma Magyarországon 161 ezer forint, ez 167 ezer forintra nő majd. De a jelek szerint az áremelkedés nem áll meg a mostani szinten,

ezért még egy harmadik nyugdíjemelésre is szükség lehet.

„Mivel nagyon valószínű, hogy az infláció – a jelenlegi tényezők alapján –, 9 százalék fölé fog menni összességében, akkor ez nem elegendő ” – mondta Karsai Gábor, a GKi Gazdaságkutató Zrt vezérigazgató-helyettese, aki szerint idén novemberben kerülhet sor az újabb emelésre.

Az idén az állam eddig összesen 354 mlliárd forintot költött erre a célra. A júliusi emelés azt is jelenti, hogy a nyugdíjak valamelyest közelebb araszoltak az átlagbérekhez.