Jelentősen csökkenhetnek az ingatlanárak a háború miatt

Az építési munkák díja átlagosan 12,9 százalékkal nőtt Szlovákiában 2021 februárja és 2022 februárja között, ám az építőanyagoknál ennél is rosszabb a helyzet, amelyek ára egy év alatt csaknem 25 százalékkal emelkedett. Az ingatlanbuborék azonban hamarosan kipukkadhat, a már megépült ingatlanok értéke ugyanis leginkább a jelzáloghitelek elérhetőségétől függ.

Csak az olcsó hiteleknek köszönhetően lehet például 210 ezer euróért (közel 80 millió forintért) eladni egy régebbi, háromszobás lakást Pozsony Károlyfalu (Karlova Ves) városrészében. A tíz évvel ezelőtt hasonló méretű ingatlanok ára még 90 ezer eurónál kezdődött.

A fiataloknak még manapság sem okoz gondot, hogy éves jövedelmük akár nyolcszorosának megfelelő banki hitelhez jussanak.

A jelenleg érvényes hitelpiaci szabályok lehetővé teszik, hogy már néhány évvel az egyetem elvégzése után hatalmas összegekhez jussanak hozzá a fiatalok – írja az ujszo.com.

Egy informatikus például általában nettó 1500 eurót keres havonta. Ha a barátnője például egy boltban dolgozik havi 900 euróért, a közös jövedelmük 2400 euró. Ekkora jövedelemmel a bankoknál akár 230 ezer eurós hitelhez is hozzá lehet jutni.

A gázembargó kipukkaszthatja az ingatlanlufit

Ha a bankok csökkentenék az ügyfeleknek nyújtott hitelek felső határát, akkor a példaként említett fiatal pár csak 210 ezer euró hitelt kapna, vagyis a vásárlóereje több tízezer euróval csökkenne. Erre az ingatlantulajdonosoknak is reagálniuk kellene.

Látványosabb áresést csak egy komolyabb válság hozhatna. Ezt akár néhány héten belül az orosz gázszállítások leállítása is kiválthatja. Akkor ugyanis a szlovák ipar megbénulna: a vállalatok nagy számban bocsátanák el a dolgozókat, és több ágazatban is kénytelenek lennének befagyasztani a béreket. A bankok erre – ahogy a múltban is – a hitelezés erőteljes visszafogásával reagálnának.