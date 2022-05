A kamatstop a fékezi a hitelek fixesítését is

A vártnál kevesebb ügyfél él az éven belül változó kamatozású hitelek fix kamatozásúvá alakításának lehetőségével, noha mintegy hatoduk saját bevallása szerint is kockázatos a hitele – derült ki az Erste Bank felméréséből.

A bank portfóliójában viszonylag magas, mintegy 40 százalék körüli az ilyen konstrukciójú hitelek aránya, ami elsősorban a forintosított devizahitelek öröksége, amelyeknél a jogszabály a 3 havi BUBOR-hoz kötötte az átalakított kölcsönök kamatát. Ugyanakkor a bank közlése szerint ez az arány folyamatosan csökken, köszönhetően a jelenleg forgalmazott hosszú kamatperiódusú és fix kamatozású termékeknek, a fixesítés lehetőségének, és az állomány természetes fogyásának.

Az MNB alapkamat-emelési ciklusa miatt legutóbb ismét 100 bázisponttal emelte az alapkamatot, így az most 5,4 százalék, ami miatt a változó kamatozású hitelek átárazása is folyamatos. Tavaly októberben a BUBOR attól függően, hogy 3, 6 vagy 12 havi volt valamivel 2 százalék fölött volt, most a 3 havi BUBOR 6,76 százalékos.

Viszont tavaly októberben bejelentett, 2022 január-július között érvényes kamatstop miatt a folyamatosan dráguló hitelük terheit kevéssé érzékelik az ügyfelek. „Az érintett kölcsönök kamata követi a piaci emelkedést és ezzel nő a törlesztőrészlet összege is” – mondta el Szabó Alexandra, az Erste Bank lakossági jelzálog és babaváró hitel termékmenedzsment területének vezetője.

Az Erste saját ügyfelei körében készített felmérése szerint a fixesíthető hitelt törlesztők 14 százaléka tartja kockázatosnak a kölcsönét, míg 16 százalék gondolja azt biztonságosnak. Ezzel szemben a fix kamatozású hitelt fizetők körében ez az arány 2, illetve 37 százalék. (Az ügyfelek egy 0-tól 10-ig terjedő skálán értékelhették hitelüket: a 0 és az 1 volt a nagyon kockázatos és kockázatos, míg a 9 és a 10 a biztonságos és a teljesen biztonságos.) A kiszámítható havi törlesztőrészletet a változó kamatozású hitellel rendelkezők 85 százaléka gondolja fontosnak, míg a kezdetben alacsony törlesztőrészletet 8 százalék. A fix kamatozású hitelt fizetőknél ez az arány 94, illetve 4 százalék. A fix kamatozású hiteleket az összes válaszadó 74 százaléka ismeri, a fixesíthető hitelt törlesztők körében ez az arány csupán 57 százalék.

Az érintett ügyfelek 62 százaléka nyilatkozott úgy, hogy hallott a fixesítésről, 24 százalék hallott, de nem ismeri a részleteket, míg 8 százalék nem is hallott erről a lehetőségről. Azok közül, akik ismerik a részleteket, mindössze 36 százalék mondta azt, hogy igénybe venné a fixesítést. A felmérés szerint jobb pénzügyi egészségnek örvendenek azok, akik fix kamatozású hitelt törlesztenek. Ezen ügyfelek 81 százaléka nyilatkozott úgy, hogy teljesen jellemző rájuk a havi kiadások összesítése, és 53 százalék látja úgy, hogy egy váratlan kiadást is fedezni tud, míg a fixesíthető hitellel rendelkezők körében ezek az arányok 69, illetve 39 százalék.

A teljes válaszadói körben a hitelüket biztonságban érzők aránya 32 százalék, de a 60 év felettiek gondolják a leginkább úgy, hogy biztonságos a hitelük (42 százalék). Ugyanakkor pont az idősebbek ismerik a legkevésbé a fix kamatozású hiteleket és a törlesztési védelmet, 60, illetve 46 százalék nyilatkozott így, miközben az összes válaszadó körében ez az arány 74 és 56 százalék. A fix kamatozású termékeket a teljes válaszadói körhöz képest jelentősen nagyobb számban ismerik a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők (havi 500 ezer forintot meghaladó jövedelem), a fiatalabb korosztályba tartozók (18-30 és 31-40 évesek), valamint a felsőoktatásban végzettek.

