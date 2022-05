Kína szigorú Covid-politikája újabb veszélyt jelenthet a luxusdivatra?

Elfogyott a fogyasztóképes kereslet az országban, mert a lakásába zárták a járvány miatt. Élelemhez is alig jutnak a karanténban lévő emberek, így nem a luxusdivatra akarnak költeni.

Fennakadások várhatók a kínai kiskereskedelemben, miután Sanghaj és Peking ismét zéró toleranciát hirdetett az újbóli koronavírusos esetek felbukkanása után. Egy hónappal azután, hogy Sanghaj 25 millió lakosának megtiltották, hogy elhagyják otthonaikat, pénteken végül 12 millióan ismét szabadon mozoghattak a városban. Kérdés persze, hogy ez mennyiben rázza fel a kiskereskedelmet és azon belül a divatipart.

A korlátozások ugyanis az ellátási láncok megszakadásához, a gazdasági növekedés megtorpanásához vezettek, de a fellendüléshez szükséges gazdasági tervet a hatóságok mind ez idáig még nem hozták nyilvánosságra.

Az elmúlt hetekben milliók szembesültek logisztikai és szállítási problémákkal, ráadásul sokan nehezen vagy nagyon korlátozottan jutottak hozzá élelmiszerhez vagy gyógyszerekhez. A legtöbb lakos számára ezért valószínűleg az utolsó gondolatában fordult csak meg az, hogy milyen ruházati cikkekbe invesztáljon – fogalmaz a Business of Fashion.

A fogyasztói kiadások csökkenését egyébként a kiskereskedők is országszerte megérezték. Márciusban a Nemzeti Statisztikai Hivatal az országos kiskereskedelmi forgalom 3,5 százalékos csökkenéséről számolt be az egy évvel korábbihoz képest. A visszaesés valószínűleg még látványosabb lesz a hamarosan nyilvánosságra kerülő áprilisi adatokban, mivel azok a turisták, akik rendszeresen divatcikkekért utaznak Sanghajba, most ezt egyszerűen nem tudták megtenni.

Eközben több szakértő is arról spekulál, hogy a legutóbbi zárlatok a 2020-as korlátozásokhoz képest hasonlóan fellendítik majd a divat e-kereskedelmi ágazatát.

Tekintettel a tágabb gazdasági környezetre – még ha a logisztikai szolgáltatók képesek is gyorsan helyreállítani a Sanghajba irányuló szolgáltatást és elkerülni a hasonló fennakadásokat a jövőbeni zárlatok esetén –, továbbra is kérdéses, hogy a nem alapvető fontosságú kategóriák, például a divat és a szépségápolás iránti rövid távú jövőbeli kereslet mikor tér magához.

A Gavekal Dragonomics független gazdaságkutató cég elemzése azt mutatja, hogy a 100 legnagyobb kínai város közül 57-ben volt zárlat vagy korlátozás, ami arra utal, hogy a 2022-es korlátozások jövőbeli hatása a kínai gazdaságra is nagyobb lesz, mint amire egyes divatmárkák most számítanak.

Az ellátási lánc problémái miatt Kínában a készleten lévő termékek száma ráadásul jelentősen a járvány előtti szint alá csökkent – 2019-hez képest 70 százalékkal, 2020-hoz képest pedig 53 százalékkal kevesebb – derül ki az Edited kiskereskedelmi piackutató cég adataiból, amelyeket a Vogue Business ismertetett.

Az Edited azt is megállapította, hogy az első negyedévben 5 százalékkal csökkent az elkelt termékek mennyisége az előző évhez képest.

„Ezek a nyomások, valamint a lassuló fogyasztói kereslet és a csökkenő e-kereskedelmi aktivitás új kihívásokat jelentenek mind a márkák, mind a kiskereskedők számára az idei év második negyedévében” – mondta Joe Aleardi, az Edited bevételi igazgatója.

(Borítókép: Lezárások Sanghajban 2022. április 27-én. Fotó: Kyodo News /Getty Images)