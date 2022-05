Változás jöhet a tyúktojások jelölésénél a boltokban

Évek óta nem látott erősségű madárinfluenza-járvánnyal küzd az Egyesült Államok, ahol eddig már mintegy 35 millió baromfi esett a járvány és a megelőzési célú járványvédelmi intézkedések áldozatául. Utóbbiak közé tartozik a madarak kötelező zárt tartása is, amit a fertőzés terjedésének megelőzése céljából rendelnek el az állategészségügyi hatóságok. Az április közepén Magyarországon is kiújult madárinfluenza-fertőzés miatt az országos főállatorvos nálunk is elrendelte a háztáji, illetve az árutermelő és tenyészbaromfi-állományok zárt tartását, a várható hatásokról itt írtunk bővebben.

Az USA-ban, de több nyugat-európai országban is – így Franciaországban, ahol eddig 16 millió madár került kényszervágásra, novemberben rendeltek el zárt tartást – most amiatt robbant ki fogyasztóvédelmi jellegű vita, mert egyrészt a városi lakosságot meglepetésként érte, hogy madárinfluenza-járvány idején a szabadtartásos és organikusan tartott állományokat is bezárják, ugyanakkor többen megkérdőjelezik, hogy jogosan értékesíthetik-e ezek a gazdaságok továbbra is szabadtartásos címkével, magasabb árkategóriában a karanténban tojt tojásokat. Mivel ez akár a fogyasztók megtévesztéseként is felfogható – írta a Reuters.

Noha a vásárlók egy része megérti az intézkedések szükségességét, a tájékoztatás hiányát azonban mindenképp felróják a tojástermelőknek és a boltoknak is.

Az európai uniós és a brit szabályozás szerint ilyen esetekben 16 hétnyi zárt tartás után kell tájékoztatni a fogyasztókat a tartáskörülményekre vonatkozó változásról, viszont addig is használhatják a szabadtartásos megjelölést a termelők.

Nagy-Britanniában az aktuális szabályok szerint a karanténos állományokból származó tojásokra átmenetileg a ketreces tartásból származásra utaló feliratot kell tenni, egyébként pedig májustól ismét engedik a szabadtartást.

Az Egyesült Államok szabályozása megengedőbb: a madárinfluenzához hasonló váratlan események miatt nem szükséges átcímkézni az organikusan, illetve szabadtartásos állományokból származó tojásokat, mindössze az a feltétel, hogy normál esetben ezeknek a jószágoknak lehetőségük van a friss levegőre is kijutni.

(Borítókép: Scott Olson / Getty Images)